Il Tottenham ritrova finalmente Dejan Kulusevski dopo una lunga e difficile attesa. L'esterno svedese sarà a disposizione di Roberto De Zerbi per la sfida di Premier League contro il Coventry City, in programma lunedì 19 ottobre, e partirà dalla panchina. Per il giocatore si tratta di un momento molto importante, dopo 526 giorni lontano dal campo a causa di un grave infortunio al ginocchio destro che ha richiesto un intervento chirurgico e una lunga, lunghissima riabilitazione.

Prima del brutto infortunio, lo svedese aveva accumulato ben 146 presenze con la maglia degli Spurs e la stagione 2024-2025 lo ha visto dominare in Europa League, contribuendo alla vittoria in finale contro il Manchester United portando finalmente un trofeo in casa Tottenham nonostante la brutta situazione in classifica in Premier.

Tottenham: De Zerbi esulta per il ritorno di Kulusevski

L'allenatore del Tottenham non ha nascosto la propria soddisfazione per il recupero dello svedese, sottolineando in conferenza stampa soprattutto ladurante i lunghi mesi di riabilitazione ed evidenziando quanto lui creda nelle sue capacità: "Sì,. Abbiamo parlato con lo staff medico, che ha dato il, ed è un'ottima notizia".

BILBAO, SPAGNA - 21 MAGGIO: Dejan Kulusevski del Tottenham Hotspur festeggia con il trofeo della UEFA Europa League dopo la vittoria della sua squadra nella finale di UEFA Europa League 2025 tra Tottenham Hotspur e Manchester United allo Stadio di San Mamés il 21 maggio 2025 a Bilbao, Spagna. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Successivamente ha parlato di quanto sia buona come notizia in questo momento: "Credo che sia una delle notizie più belle da quando abbiamo battuto l'Everton la scorsa stagione, conquistando la permanenza in Premier League. Deki ha sofferto molto e merita di tornare a provare le emozioni del campo".

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Sul momento dell'annuncio al giocatore ex Juventus e Parma: "Ieri, dopo l'allenamento, gli ho parlato e gli ho detto 'Deki, ho parlato con lo staff medico e mi hanno dato il via libera'.".

Infine: "Siamo felici, davvero molto felici. Non è una questione di calcio, non sto parlando di calcio. Certo, è un giocatore speciale, ma qui si tratta di qualcosa di diverso. Ha sofferto molto e ha reagito in maniera straordinaria".