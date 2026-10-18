Nel netto successo per 4-1 di Orlando City contro il D.C. United, i riflettori sono stati puntati soprattutto sulla prodezza di Martín Ojeda, autore di una rete incredibile su assist dell'ex Atletico Madrid e Barcellona Antoine Griezmann. Una giocata che ha conquistato il pubblico e che potrebbe candidarsi al Premio Puskas, il riconoscimento assegnato dalla FIFA al gol più bello dell'anno.

Tra le prodezze che stanno attirando l'attenzione c'è anche quella di Lamine Yamal contro il Real Betis, realizzata ieri nella vittoria per 5-2 del Barcellona. Il talento blaugrana ha sbloccato la partita con una splendida conclusione da fuori area, firmando una rete che ha subito acceso il dibattito tra gli appassionati sulla possibile candidatura al gol migliore dell'anno.

La magia di Ojeda su assist di Griezmann

La rete è arrivata al minuto 22, quando Griezmann ha inventato un precisoper premiare l'inserimento del compagno dopo unacon passaggi veloci e precisi. Ojeda ha risposto con un, coordinandosi per colpire il pallone con una giocata spettacolare a Scorpione, indirizzandolo a fil di palo e rendendol'intervento del portiere avversario.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 10 LUGLIO: Martin Ojeda del Godoy Cruz calcia la palla durante una partita tra River Plate e Godoy Cruz nell'ambito della Liga Profesional 2022 allo Stadio Monumental Antonio Vespucio Liberti il 10 luglio 2022 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Il rapporto tra i due attaccanti ha anche un curioso precedente. Nel 2022, quando giocava ancora in Argentina con la maglia del Godoy Cruz, Ojeda aveva celebrato un gol imitando una delle esultanze più celebri di Griezmann (la famosa "Take the L" del gioco Fortnite). Il francese aveva ricondiviso il video sui propri profili social, dando visibilità a quel gesto.

🚨 PUSKAS WORTHY 🚨 pic.twitter.com/uolEvfAkN8 — Major League Soccer (@MLS) October 18, 2026

4 anni dopo, i due si ritrovanoa Orlando e hanno già dimostrato di poter lavorare molto bene insieme. L'assist del francese e la conclusione dell'argentino contro il D.C. United ne sono una dimostrazione

Tra l'altro, la prodezza arriva in un momento molto importante per il classe 1998. Pochi giorni prima, infatti, Ojeda aveva superato Facundo Torres diventando il miglior marcatore nella storia di Orlando City. Con la rete contro il D.C. United, l'argentino ha ulteriormente aggiornato il proprio primato, raggiungendo quota 49 gol in 158 presenze con la maglia del club della Florida.