I primi minuti dei giovane brasiliano
Robinho Jr insegna una nuova skill a Neymar: divertimento e sorrisi in allenamento
Tra i calciatori che Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha a disposizione per questa stagione figura anche Robinho jr. Come si può intuire dal nome, si tratta del figlio dell'ex attaccante che ha vestito le maglie di Real Madrid e Milan. Nel corso della giornata di ieri, i rossoblù hanno giocato allo Stadio Olimpico contro la Roma in occasione del settimo turno della Serie A 2026/2027. La squadra di casa che ha come tecnico Gian Piero Gasperini ha vinto 2-0 grazie ai gol di Castro e Lulli. Negli ultimi minuti dell'incontro, il tecnico del Grifone ha scelto di far entrare in campo il figlio classe 2007, che ha fatto il suo esordio nella massima divisione nazionale prendendo il posto del connazionale Junior Messias.
Genoa, Robinho jr ha esordito in Serie ACosì come il padre prima di lui, il giocatore del Genoa nato nel 2007 ricopre il ruolo di attaccante. Robinho jr ha iniziato la sua carriera agonistica nel club della città in cui è nato, vale dire il Santos. Nell'estate di due anni fa, il giovane calciatore ha firmato il primo contratto da professionista col club in cui, in passato, ha giocato suo padre. Tra l'altro, nel contratto è presente anche una clausola rescissoria pari a 50 milioni di euro. Nel corso dell'estate dello scorso anno, per la precisione il 17 luglio, il figlio d'arte ha giocato la prima partita nel calcio professionistico durante la partita del campionato brasiliano contro il Flamengo.
Per la partita di ieri sera contro la Roma, De Rossi ha deciso di convocare il figlio dell'ex attaccante di Santos e Manchester City. Negli ultimi minuti dell'incontro, per la precisione al minuto 83, Robinho jr ha fatto il suo ingresso in campo collezionando, così, la sua prima presenza in Serie A. Dopo quasi dodici anni e mezzo, un Robinho torna a giocare un match del campionato italiano. L'ultima presenza del padre del giocatore del Genoa, infatti, risale al 25 aprile 2014. Quel giorno, Robinho senior ha giocato gli ultimi nove minuti della sfida che il Milan ha perso 2-0 proprio allo Stadio Olimpico contro la Roma.
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