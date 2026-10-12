Antoine Griezmann si gode la sua avventura negli Stati Uniti, dove continua a vivere il calcio con la passione e la semplicità che lo hanno sempre contraddistinto. L’attaccante francese, oggi all’Orlando City, ha conquistato l’ambiente del club americano non soltanto per le sue qualità tecniche, ma anche per la professionalità e l’atteggiamento mostrati fin dal primo giorno. A raccontare alcuni dettagli della sua quotidianità sono stati il direttore sportivo Ricardo Moreira e il compagno di squadra Joran Gerbet, come riportato da L’Équipe.

Griezmann e le abitudini negli USA, il racconto

Antoine GRIEZMANN 🇫🇷 VIT SA MEILLEURE VIE AUX ÉTATS-UNIS 🇺🇸. 😁💜



Le Français arrive dès 6 HEURES DU MATIN au centre d’entraînement d’Orlando.



🗣️ Ricardo Moreira, le directeur sportif du club, raconte 👇 :

« Il est toujours le premier à arriver ici. Il vient dès 6 heures du… pic.twitter.com/nQvbQLnkuA — Actu Foot (@ActuFoot_) October 12, 2026

La giornata di Griezmann comincia prestissimo. Altro che sveglia all’ultimo momento: il francese arriva al centro sportivo di Orlando già alle sei del mattino,. Un’abitudine che racconta molto del suo rapporto con il calcio e della voglia di vivere pienamente questa nuova esperienza americana.Ricardo Moreira ha descritto così le abitudini del francese: "È sempre il primo ad arrivare qui. Viene già alle 6 del mattino per guardare l’alba, bere il suo maté e sentire l’erba e il pallone, a piedi nudi. È questo Antoine: un grandissimo professionista e appassionato di calcio".

Un’immagine che restituisce il lato più autentico del campione francese: lontano dai riflettori, Griezmann trova nella tranquillità del campo un momento tutto suo, prima che cominci la giornata di lavoro con il resto della squadra. Una dedizione che non sembra essere cambiata nonostante una carriera ricca di successi, trofei e grandi palcoscenici internazionali. Ma a Orlando Griezmann sta facendo parlare di sé anche per la capacità di inserirsi rapidamente nel gruppo. A confermarlo è Joran Gerbet, suo compagno di squadra, che ha raccontato come il francese sia riuscito a creare subito un rapporto spontaneo con gli altri giocatori.

MADRID, SPAGNA - 17 MAGGIO: Antoine Griezmann dell'Atletico Madrid viene sollevato dai compagni di squadra durante un tributo post-partita in suo onore dopo la partita di LaLiga EA Sports tra Atletico Madrid e Girona FC al Riyadh Air Metropolitano il 17 maggio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Gerbet ha sottolineato la naturalezza con cui l’attaccante si è integrato: "Sembra che non abbia conosciuto nessun periodo di adattamento. Dal primo giorno era lì a ridere, a fare lo scemo. Non ci ha mai fatto sentire che era una star". È proprio questo equilibrio tra ambizione, passione e normalità a descrivere la nuova vita americana di Griezmann. Un campione abituato ai grandi appuntamenti, ma ancora capace di emozionarsi davanti a un pallone e a un campo d’erba all’alba.