Il presidente che portò il fenomeno argentino al club blaugrana non ha gradito la condotta del nativo di Rosario verso il Barça
L'ultimo tango di Messi con l'Argentina: a segno per l'ultima volta con la nazionale
L'addio di Lionel Messi al Barcellona nell'estate del 2021 è stato uno dei momenti più tristi del calcio mondiale, soprattutto per lo stesso attaccante argentino. Tutti ricordano ancora la conferenza stampa di addio da parte del nativo di Rosario, visibilmente in lacrime. Un momento che Messi non avrebbe mai voluto arrivasse soprattutto per quello che ha lasciato al club catalano nei suoi 20 anni sotto l'ombra del Camp Nou. Ma per qualcuno il fenomeno argentino non è stato riconoscente verso il Barça. Stiamo parlando di colui che ha reso possibile questa storia di amore tra Messi e il Barcellona: l'ex presidente Joan Gaspart.
Joan Gaspart, l'ex presidente del Barcellona non perdona Messi: "Il Barça è più grande di te"Si può dire che il Barcellona e Lionel Messi siano in debito perenne con Joan Gaspart. Proprio l'imprenditore spagnolo nel 2000, all'epoca presidente del club catalano, aprì le porte al nativo di Rosario quando aveva 13 anni. Il resto è storia. Come riporta TycSports, ciò non ha impedito all'ex presidente di rilasciare una serie di dichiarazioni sorprendenti in Catalogna durante un podcast per i tifosi. Prima è arrivato l'avvertimento: "Il Barça è più grande di te personalmente". Poi, la domanda che nessuno si aspettava di sentire riguardo all'otto volte vincitore del Pallone d'Oro: "Chi si crede di essere?".
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Nel corso dell'intervista, l'avvertimento da parte di Gaspart si è sempre più intensificato, tanto da rilasciare parole che hanno letteralmente sorpreso il conduttore del programma: "È irritante che non venga a salutare i tifosi. Deve farlo chiunque sia il presidente. Non è necessario che sia Laporta. E se venisse in un giorno in cui Laporta non ci sarà, io non andrei a quell'omaggio. Chi si crede di essere?". Una domanda che spiega tutto.
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