L'addio di Lionel Messi al Barcellona nell'estate del 2021 è stato uno dei momenti più tristi del calcio mondiale, soprattutto per lo stesso attaccante argentino. Tutti ricordano ancora la conferenza stampa di addio da parte del nativo di Rosario, visibilmente in lacrime. Un momento che Messi non avrebbe mai voluto arrivasse soprattutto per quello che ha lasciato al club catalano nei suoi 20 anni sotto l'ombra del Camp Nou. Ma per qualcuno il fenomeno argentino non è stato riconoscente verso il Barça. Stiamo parlando di colui che ha reso possibile questa storia di amore tra Messi e il Barcellona: l'ex presidente Joan Gaspart.

Joan Gaspart, l'ex presidente del Barcellona non perdona Messi: "Il Barça è più grande di te"

Messi siano in debito perenne con Joan Gaspart. Proprio l'imprenditore spagnolo nel 2000, all'epoca presidente del club catalano, aprì le porte al nativo di Rosario quando aveva 13 anni. Si può dire che il Barcellona e Lionelsiano in debito perenne con Joan. Proprio l'imprenditore spagnolo nel 2000, all'epoca presidente del club catalano, aprì le porte al nativo di Rosario quando aveva 13 anni.

Il resto è storia. Come riporta TycSports, ciò non ha impedito all'ex presidente di rilasciare una serie di dichiarazioni sorprendenti in Catalogna durante un podcast per i tifosi. Prima è arrivato l'avvertimento:

"Il Barça è più grande di te personalmente".

Poi, la domanda che nessuno si aspettava di sentire riguardo all'otto volte vincitore del Pallone d'Oro:

"Chi si crede di essere?".

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La rabbia di Gaspart ha un'origine precisa. L'ex presidente ha ritenuto che

Messi stia ritardando il suo ritorno al Camp Nou per salutare i tifosi e che questo ritardo sia dovuto alla permanenza di Joan Laporta alla guida del club. Una situazione inaccettabile per l'ex numero uno blaugrana:

“Leo, come calciatore, è indiscutibile. Il migliore al mondo e un ottimo giocatore -

ha dichiarato

- C'è solo una cosa che non deve dimenticare: che il Barça è più grande di lui. E deve stare attento. Lo dico per il profondo affetto che provo per un giocatore che ho ingaggiato quando aveva 13 anni ed ero il presidente del club"

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Joan Gaspart, il presidente che portò Lionel Messi al Barcellona (Foto Instagram)

Nel corso dell'intervista, l'avvertimento da parte di Gaspart si è sempre più intensificato, tanto da rilasciare parole che hanno letteralmente sorpreso il conduttore del programma: "È irritante che non venga a salutare i tifosi. Deve farlo chiunque sia il presidente. Non è necessario che sia Laporta. E se venisse in un giorno in cui Laporta non ci sarà, io non andrei a quell'omaggio. Chi si crede di essere?". Una domanda che spiega tutto.