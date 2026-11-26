Ajax e Feyenoord sono due tra le squadre più rappresentative del calcio olandese. Tra i due club c'è una rivalità storica, che si ripropone quando le due formazioni si affrontano nel De Klassieker. Uscendo dal rettangolo verde però, Ajax e Feyenoord raccontano anche un'altra contrapposizione, quella tra le città che rappresentano. Amsterdam, spesso associata alla sua immagine di città progressista, fatta di canali e di musei, contro Rotterdam, con i suoi grattacieli e le navi mercantili attraccate nel porto.

Fermarsi a queste immagini però, significherebbe cogliere soltanto la superficie. Amsterdam non è solo la città dei canali e della tolleranza, così come Rotterdam non si esaurisce al suo porto e alla sua vocazione industriale. Dietro questi luoghi si nascondono due storie cittadine molto complesse, segnate dalle trasformazioni sociali, culturali e urbane che ne hanno ridisegnato il volto nel corso dei secoli.

Rotterdam, oltre lo skyline

Nata nel Medioevo attorno a una diga sul fiume, la città di Rotterdam ha costruito nel corso dei secoli la sua prosperità grazie alla posizione strategica lungo le principali rotte commerciali dei. Nel 1940, però, in poche ore, lasciando ferite profonde nel volto e nella memoria della città. Non distrusse però l'anima della città. Dalle macerie Rotterdam ha dato vita a un processo di ripensamento e a un progetto di ricostruzione che ne avrebbe cambiato per sempre l'aspetto.

Circa 1941: un ciclista attraversa le rovine di Rotterdam, nei Paesi Bassi, poco dopo l'invasione tedesca del 1940. (Foto di Three Lions/Getty Images)

La scelta non fu di ricostruire e ripristinare ciò che era andato perduto. Si decise di guardare al futuro, provando e sperimentando nuove soluzioni architettoniche ed urbanistiche. Nel nuovo centro della città ciò che è rimasto della storia convive con i grattacieli ma anche con opere quali le Case Cubiche di Piet Blom e il Markthal. Ma Rotterdam non è solo una città dall'architettura particolare. Per capirla meglio bisogna guardare alle persone che la abitano e alle storie che hanno portato con sé.

La storia commerciale e portuale della città ha infatti favorito nel tempo l'arrivo di comunità da diverse parti del mondo. A questo ha contribuito anche la forte storia coloniale dei Paesi Bassi. Basta farsi una passeggiata lungo la West-Kruiskade, nel quartiere Oude Westen. Camminando per questa strada, ogni vetrina racconta una storia. Attività surinamesi, negozi alimentari asiatici e ristoranti di culture differenti si susseguono trasformando questa strada in un crocevia di culture e abitudini differenti.

Caricamento post Instagram...

Amsterdam, i canali e il Kwaku Festival

Caricamento post Instagram...

. Durante l'anno la West-Kruiskade e gli spazi del quartiere diventano luoghi di incontro e celebrazione. Qui si festeggia ile si ricorda il- la festa per l'abolizione della schiavitù nelle ex colonie olandesi. Tradizioni e origini differenti si incontrano negli stessi spazi, entrando a far parte della quotidianità della città. È un volto di Rotterdam che si affianca a quello dei grattacieli, e che contribuisce a definirne l'identità. Una città che si è dovuta reinventare e che, nel farlo, ha imparato aAmsterdam è spesso associata alle facciate strette delle case che si affacciano sui canali e ai musei che attirano migliaia di turisti ogni anno. Eppure, dietro queste immagini, si nasconde una storia che ha contribuito a scrivere l'identità della capitale olandese.(da cui ha origine il suo nome), nel Seicento diventò uno dei principali centri commerciali e finanziari d'Europa. I canali, oggi simbolo della città, erano parte integrante della sua attività economica. Le loro rive erano infatti abitate da magazzini e mercanti, mentre le imbarcazioni trasportavano merci da e verso il porto.Ad Amsterdam si incrociavano merci e persone. Ma, legato al commercio con le colonie e alla schiavitù. Il rapporto con il, soprattutto, avrebbe lasciato un segno profondo nella storia dei Paesi Bassi, in particolar modo in quella di Amsterdam. I flussi migratori dal Suriname verso l'Olanda erano già aumentati negli anni Sessanta, ma raggiunsero il loro picco nel 1975, quando il Paese ottenne l'indipendenza. In quell'anno. Molti di loro decisero di stabilirsi proprio ad Amsterdam.

Trovare una sistemazione non fu semplice. Tra discriminazioni e difficoltà nell'accesso agli alloggi, molte famiglie si ritrovarono a vivere in case e pensioni sovraffollate. Per molti, una possibilità arrivò dalla Bijlmer, un quartiere residenziale situato nella zona sud-orientale della città, che offriva numerosi appartamenti rimasti vuoti. Con il passare degli anni, quest'area è diventata il cuore della comunità surinamese, anche grazie alla nascita di ristoranti, negozi e attività commerciali legate alle tradizioni del paese d'origine.

AMSTERDAM, PAESI BASSI – 5 SETTEMBRE: alcune leggende del Real Madrid e Clarence Seedorf, membro del consiglio di amministrazione di Laureus nei Paesi Bassi, posano con giovani calciatori prima della partita di beneficenza Laureus KickOffForGood tra i Laureus All Stars e le Leggende del Real Madrid, presso il Bijlmer Sportpark, il 5 settembre 2015 ad Amsterdam, nei Paesi Bassi. (Foto di Christof Koepsel/Getty Images per Laureus)

Uno degli esempi più significativi della presenza surinamese ad Amsterdam è il Kwaku Festival. Nato nel 1975 come torneo di calcio per i giovani della Bijlmer, nel tempo si è trasformato in una manifestazione che unisce musica, cucina e tradizioni. Quello che inizialmente era un appuntamento sportivo è diventato un momento di incontro per la comunità surinamese e, più in generale, per le diverse culture che convivono nel quartiere. Oltre le immagini dei canali, dei musei e dei coffee shop, il Kwaku racconta un'altra faccia di Amsterdam: quella di una città la cui identità si è formata anche attraverso l'incontro tra culture differenti.

Ajax-Feyenoord, due città sul campo da calcio

, dove il legame tra le squadre e le rispettive città assume forme diverse. Nel repertorio dei tifosi dell'Ajax trovano spazio riferimenti ai luoghi e alle atmosfere di Amsterdam,. Un'immaginario che richiama il volto più aperto e internazionale della capitale olandese e che accompagna il sostegno alla squadra durante le partite.

A Rotterdam, invece, il legame con la città emerge al De Kuip in modo diretto nel coro "Komen wij uit Rotterdam! Ken je dat niet horen dan?!", ovvero "Siamo di Rotterdam! Non lo senti?!". Una domanda retorica che diventa una dichiarazione di appartenenza e di orgoglio cittadino. Due modi differenti di raccontare il legame con il proprio territorio, che mostrano come Ajax e Feyenoord siano molto più di due squadre di calcio: sono parte integrante dell'identità delle città che rappresentano.