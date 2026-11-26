Il Barcellona l'ha fatto ancora, lanciando tra i grandi l'ennesimo giovane canterano. Ieri sera a Baku, nella sfida valida per la quinta giornata della League Phase di Champions League tra i blaugrana e il Sabah, ha esordito Alex Campos, giovane difensore centrale di 18 anni. Dopo essere stato convocato da Hansi Flick per sei volte di fila, alla settima chiamata arriva finalmente il momento del debutto, subentrando al minuto 64 al posto di Frenkie de Jong.

Il giovane prodotto del vivaio, impiegato nel ruolo di centrale difensivo, ha giocato con una straordinaria personalità, registrando 37 interventi complessivi, murando una conclusione nello specchio e completando la bellezza di 36 passaggi su 36 tentati: "È un privilegio poter debuttare con la prima squadra del Barça. È un sogno da bambino che sono riuscito a realizzare. Adesso bisogna andare avanti e continuare a lavorare per aiutare la squadra. Visca el Barça", ha ammesso emozionato Alex Campos ai microfoni post-partita.

Chi è Alex Campos: il percorso nella Masia col Barcellona e il paragone con Pau Cubarsí

è entrato nella fucina di talenti del Barcellona,, già nell'estate del 2021 proveniente dall'Atlètic Segre, iniziando il suo percorso da centrocampista centrale per poi arretrare il proprio raggio d'azione col passare degli anni, trasformandosi in uno deicentrali più promettenti dell'intero settore giovanile.

Nella scorsa stagione il centrale originario di Lleida debutta ufficialmente con il Barça Atlètic il 28 settembre 2025 nella vittoria esterna per 0-1 contro l'UE Sant Andreu, chiudendo l'annata con 14 presenze e 1 gol prima di raccogliere in questo avvio di stagione altre 8 apparizioni e 1 rete agli ordini di Juliano Belletti. Alex Campos mostra tante caratteristiche tecniche interessanti per un ragazzo della sua età, tanto da spingere molti tecnici del vivaio ad accostarlo a Pau Cubarsí, tra cui freddezza, ottimo gioco aereo sia difensivamente che offensivamente, pulizia ed efficacia negli anticipi e grande visione di gioco nella prima impostazione a testa alta.

COBHAM, INGHILTERRA - 25 NOVEMBRE: Jesse Derry del Chelsea contende il possesso palla ad Alex Campos dell'FC Barcelona durante la partita della UEFA Youth League 2025/26 tra Chelsea FC e FC Barcelona, ​​disputata presso il centro sportivo del Chelsea il 25 novembre 2025 a Cobham, in Inghilterra. (Foto di Warren Little/Getty Images)

Le parole di Hansi Flick a Baku e i canterani lanciati in prima squadra

Prima di entrare sul terreno di gioco di Baku, il centrale classe 2008 ha ricevuto un messaggio chiaro da Hansisvelato dallo stesso calciatore al termine dell'incontro: "Mi ha detto di avere la stessa fiducia che ho negli allenamenti e di fare quello che so fare. Il Barça crede molto nella Masia e questo motiva tutti noi giovani a lavorare per arrivare un giorno a debuttare", ha raccontatoCon questo esordio europeo, il difensore allunga ulteriormente la lista dei ragazzi provenienti direttamente dallanciati in prima squadra dal tecnico tedesco: una catena iniziata il 17 agosto 2024 con Marce proseguita con Sergi Domínguez, Andrés Cuenca, Toni Fernández, Dani Rodríguez, Jofre Torrents, Dro, Tommy Marqués, Xavi Espart, Álvaro Cortés e Brian Fariñas.