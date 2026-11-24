Il lungo viaggio del Barcellona per la partita di Champions League
Allenamento Barcellona, il pallone non cade mai: che show in allenamento
Reduce dalla vittoria in rimonta per 3-2 contro il Villarreal, il Barcellona è tornato a concentrarsi sulla Champions League: questa sera, alle 18:45, gli uomini di Hansi Flick affronteranno il Sabah, formazione azera al debutto assoluto nella massima competizione europea. Un impegno che sulla carta sembra facilmente superabile per i blaugrana, attualmente quinti nella League Phase con 9 punti, ma che ha costretto il club catalano a modificare il proprio programma di preparazione. La squadra è infatti partita nella giornata di ieri alla volta dell'Azerbaigian, completando il viaggio più lungo della sua storia.
Sabah-Barcellona, 3.970 chilometri per raggiungere Baku
Come riportato dal sito ufficiale del club, sono ben 3.970 i chilometri che separano Barcellona da Baku. La trasferta in Azerbaigian ha così superato il precedente record, risalente alle stagioni 2009-2010 e 2010-2011, quando il Barça di Pep Guardiola aveva raggiunto Kazan, in Russia, per affrontare il Rubin nella fase a gironi della Champions League. In entrambe le occasioni, dopo aver percorso 3.725 chilometri, i blaugrana erano tornati a casa con un pareggio.
La distanza e, soprattutto, le 3 ore di fuso orario, hanno spinto Flick ad anticipare la partenza di un giorno rispetto alle solite trasferte europee. Sono 22 i calciatori convocati dal tecnico tedesco, che dovrà fare a meno di Lamine Yamal a causa di un leggero problema alla caviglia destra.
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Al termine dell'incontro, il Barcellona farà immediatamente ritorno in Spagna, e Flick concederà ai suoi giocatori una giornata di riposo prima di riprendere gli allenamenti venerdì, in vista della sfida di campionato contro il Deportivo La Coruña.
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