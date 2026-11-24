Reduce dalla vittoria in rimonta per 3-2 contro il Villarreal, il Barcellona è tornato a concentrarsi sulla Champions League: questa sera, alle 18:45, gli uomini di Hansi Flick affronteranno il Sabah, formazione azera al debutto assoluto nella massima competizione europea. Un impegno che sulla carta sembra facilmente superabile per i blaugrana, attualmente quinti nella League Phase con 9 punti, ma che ha costretto il club catalano a modificare il proprio programma di preparazione. La squadra è infatti partita nella giornata di ieri alla volta dell'Azerbaigian, completando il viaggio più lungo della sua storia.

Sabah-Barcellona, 3.970 chilometri per raggiungere Baku

Come riportato dal sito ufficiale del club, sono ben 3.970 i chilometri che separano Barcellona da Baku. La trasferta in Azerbaigian ha così superato il precedente record, risalente alle stagioni 2009-2010 e 2010-2011, quando il Barça di Pep Guardiola aveva raggiunto Kazan, in Russia, per affrontare il Rubin nella fase a gironi della Champions League. In entrambe le occasioni, dopo aver percorso 3.725 chilometri, i blaugrana erano tornati a casa con un pareggio.

BARCELLONA, SPAGNA - 07 DICEMBRE: Salvatore Bocchetti del Rubin Kazan guarda Lionel Messi del Barcellona mentre controlla il pallone durante la partita di Champions League tra Barcellona e Rubin Kazan allo stadio Camp Nou il 7 dicembre 2010 a Barcellona, Spagna. Il Barcellona ha vinto 2-0. (Foto di David Ramos/Getty Images)

La distanza e, soprattutto, le 3 ore di fuso orario, hanno spinto Flick ad anticipare la partenza di un giorno rispetto alle solite trasferte europee. Sono 22 i calciatori convocati dal tecnico tedesco, che dovrà fare a meno di Lamine Yamal a causa di un leggero problema alla caviglia destra.

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Ad attendere i blaugrana ci sarà untutto esaurito, grazie anche ache hanno affrontato questo lungo viaggio per supportare la propria squadra. La serata sarà però memorabile soprattutto per il Sabah,e capace, nella passata stagione, di interromperenel campionato azero.

Al termine dell'incontro, il Barcellona farà immediatamente ritorno in Spagna, e Flick concederà ai suoi giocatori una giornata di riposo prima di riprendere gli allenamenti venerdì, in vista della sfida di campionato contro il Deportivo La Coruña.