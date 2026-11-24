Ci sono sfide che trascendono il semplice significato agonistico e vengono vissute in maniera viscerale dalle tifoserie coinvolte. Una di queste rivalità è quella tutta portoghese tra Sporting Lisbona e Porto, un duello che attraversa decenni di storia calcistica e che trova le sue radici nel radicale classico tra le due squadre. In un contesto tanto polarizzato, attraversare il confine tra Lisbona e Oporto significa spesso tradire non solo una società, ma anche la fiducia e l'identità di un intero popolo calcistico. Non sorprende, dunque, che i trasferimenti tra Porto e Sporting più celebri abbiano quasi sempre scatenato rotture contrattuali, accuse pubbliche tra presidenti, rescissioni unilaterali e battaglie davanti alla giustizia sportiva.

Paulo Futre e Fernando Gomes: le prime fratture degli anni Ottanta

Il primo precedente capace di generare un autentico terremoto mediatico risale all'estate del 1984 e porta la firma di PauloCresciuto interamente nel settore giovanile biancoverde, il talentuoso esterno offensivo debutta in prima squadra con lonella stagione 1983-84 a soli diciassette anni, imponendosi immediatamente come il gioiello più luminoso del calcio lusitano. Al termine di quella prima annata,chiede un adeguamento salariale alla dirigenza guidata dal presidente João Rocha.

Il club di Alvalade respinge però la richiesta e in quella fase di stallo si inserisce con tempismo chirurgico l'allora presidente del Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, che convince il giocatore e lo porta all'Estádio das Antas. L'operazione scatena una guerra istituzionale senza precedenti tra le due dirigenze e accende l'ira dei tifosi biancoverdi, inaugurando al contempo il ciclo egemonico dei Dragões, destinato a culminare tre anni più tardi con la conquista della Coppa dei Campioni 1986-87.

Cinque anni dopo, nell'estate del 1989, la storia presenta un conto altrettanto traumatico a parti invertite. Fernando Gomes, il centravanti più prolifico nella storia del Porto e vincitore di due Scarpe d'Oro europee con la maglia biancoblù, entra in rotta di collisione totale con la dirigenza di Pinto da Costa e con il tecnico Artur Jorge. Spinto ai margini del progetto tecnico nonostante lo status di bandiera assoluta del club, il Bibota d'Oro rompe ogni legame con Oporto e accetta l'offerta dello Sporting CP. Vedere il simbolo storico delle Antas esultare ad Alvalade per due stagioni provoca uno shock profondissimo nella tifoseria portista e dimostra come il mercato possa trasformarsi in una ferita aperta tra i simboli e l'identità di Dragões e Leões.

MONTERREY, MESSICO - 7 GIUGNO: Il portoghese Paulo Futre viene contrastato dal polacco Krzysztof Pawlak durante una partita della Coppa del Mondo FIFA 1986, il 7 giugno 1986 a Monterrey, in Messico. (Foto di Mike King/Allsport/Hulton Archive/Getty Images)

Il caso João Moutinho: la fascia strappata e la "mela marcia" di Bettencourt

Nessun affare sull'asse Lisbona–Oporto raggiunge però la portata esplosiva del trasferimento dinell'estate del 2010. Prodotto simbolo dell'Academia di Alcochete,rappresenta per anni il manifesto vivente delloesordisce diciottenne in prima squadra nel 2005, indossa la fascia digià a vent'anni e colleziona oltre 250 presenze incarnando lo spirito di appartenenza del vivaio biancoverde, un tema centrale quando si analizza il confronto tra idi Sporting e Porto.

Dopo una stagione 2009-10 deludente, chiusa dai Leões al quarto posto a ventotto punti dalla vetta, il centrocampista chiede formalmente la cessione e spinge per approdare proprio ai rivali del Porto. Il 3 luglio 2010 i due club ufficializzano l'accordo sulla base di 11 milioni di euro più il cartellino del difensore Nuno André Coelho, con una clausola che garantisce allo Sporting il 25% sull'eventuale plusvalenza futura sopra quella cifra. La reazione dei vertici biancoverdi è furibonda: l'allora presidente dello Sporting, José Eduardo Bettencourt, attacca pubblicamente il suo ex capitano definendo insostenibile la sua permanenza nello spogliatoio e bollandolo senza mezzi termini come "una mela marcia".

Dal nord del Portogallo Pinto da Costa replica con il consueto sarcasmo, ringraziando Lisbona per avergli ceduto una simile mela marcia a condizioni ritenute estremamente vantaggiose. Sul campo Moutinho risponde vincendo immediatamente campionato da imbattuto, Taça de Portugal, Supertaça ed Europa League sotto la guida di André Villas-Boas. La vicenda torna poi al centro delle cronache nel maggio 2013, quando il Porto cede Moutinho al Monaco per 25 milioni di euro insieme a James Rodríguez (valutato 45 milioni): lo Sporting contesta la ripartizione dei valori tra i due cartellini, sospettando una manovra contabile studiata per ridurre la percentuale spettante al club di Alvalade.

DUBLINO, IRLANDA - 17 MAGGIO: Joao Moutinho dell'FC Porto ride durante una sessione di allenamento dell'FC Porto in vista della finale di UEFA Europa League contro l'SC Braga all'Arena di Dublino il 17 maggio 2011 a Dublino, Irlanda. (Foto di Jamie McDonald/Getty Images)

Gennaio 2013: il tradimento di Liedson e lo scambio Izmailov–Miguel Lopes

Il mercato invernale del 2013 riaccende nuovamente le polveri tra le due piazze con un doppio intreccio carico di tensione emotiva e sospetti finanziari. Il primo fronte riguarda Liedson da Silva Muniz, meglio conosciuto comeper otto stagioni, dal 2003 al 2011, l'attaccante luso-brasiliano aveva trascinato losegnando 174 reti ufficiali e diventando il miglior marcatore straniero nella storia del club. Rientrato in Brasile al Flamengo, nel gennaio 2013 Liedson accetta però il ritorno in Portogallo in prestito semestrale proprio alAd Alvalade la scelta viene vissuta come un tradimento imperdonabile, reso ancora più bruciante dal finale di stagione: pur giocando pochi spezzoni di gara,serve al 92' l'assist decisivo per lo storico gol di Kelvin in Porto–Benfica (2-1) dell'11 maggio 2013, consegnando il titolo nazionale ai Dragões.

Negli stessi giorni di gennaio i due club portano a termine anche uno scambio diretto che lascia strascichi e malumori su entrambi i fronti: il centrocampista russo Marat Izmailov passa dallo Sporting al Porto, mentre il terzino portoghese Miguel Lopes compie il percorso inverso trasferendosi dal Porto allo Sporting. L'operazione, costruita su valutazioni speculari intorno ai 3 milioni di euro senza esborso immediato di denaro fresco, viene accolta con freddezza da entrambe le tifoserie e alimenta accese discussioni sugli equilibri di bilancio delle due società.

MIDDLESBROUGH, INGHILTERRA - 10 MARZO: Liedson Huniz dello Sporting Lisbona e Chris Riggott del Middlesbrough in azione durante la partita di andata degli ottavi di finale di Coppa UEFA tra Middlesbrough e Sporting Lisbona, disputata al Riverside Stadium il 10 marzo 2005 a Middlesbrough, in Inghilterra. (Foto di Gary M. Prior/Getty Images)

Dal tentato scippo di Bruno Fernandes alle clausole anti-rivali

Negli anni più recenti la diffidenza reciproca spinge le dirigenze a blindare i propri talenti conlegali sempre più rigide. Nel maggio 2018, all'indomani della gravesubita dalla squadra al centro sportivo di Alcochete, nove giocatori dello, tra cui il capitano, presentano la rescissione unilaterale del contratto per giusta causa. Ilavvia subito contatti esplorativi per ingaggiare il trequartista a parametro zero, scatenando la reazione durissima dei vertici di Alvalade, pronti a trascinare in tribunale e davanti allaqualsiasi club portoghese avesse tesserato i propri svincolati.

Bruno Fernandes sceglie infine di ricucire lo strappo rinnovando con lo Sporting, ma il tentativo d'affondo biancoblù congela per mesi ogni dialogo istituzionale. Da quella stagione in poi lo Sporting inserisce sistematicamente nei contratti di cessione all'estero le cosiddette cláusulas anti-rival, penali milionarie pensate per impedire il rientro immediato dei propri ex giocatori presso Porto o Benfica. Una barriera aggirata nel gennaio 2022, quando il Porto di Sérgio Conceição preleva in prestito dall'Olympiacos il difensore centrale Rúben Semedo, cresciuto per dodici anni nel vivaio biancoverde, riaprendo puntualmente il dibattito sulle triangolazioni internazionali sull'asse Lisbona–Oporto.