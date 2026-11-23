Thibaut Courtois guarda al futuro con una certezza: continuare a difendere la porta del Real Madrid fino alla fine della sua carriera. Il portiere belga, reduce dal rinnovo contrattuale fino al 2028, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida in Champions League contro il PSV, soffermandosi sul proprio percorso in maglia blanca, sulle ambizioni personali e sul momento della squadra.

Le parole di Thibaut Courtois e il legame con il Real Madrid

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"Sono molto felice e orgoglioso di aver firmato per un altro anno.. Sono grato per la fiducia che il club mi ha dimostrato", ha dichiarato l'estremo difensore, confermando il desiderio di legare il proprio futuro ancora a lungo con i colori del Real.Non è mancato un passaggio sulle ambizioni individuali e sul posto che potrebbe occupare nella storia del club. Alla domanda se si consideri il miglior portiere di sempre del Real Madrid, Courtois ha riposto con una certa prudenza: "Non dovrei esserlo io a dirlo. Immagino di essere al vertice, ma ogni epoca è diversa. Non si possono paragonare le regole attuali con quelle di 20 o 30 anni fa. Sono comunque orgoglioso di far parte della storia del Real Madrid".

Il belga ha poi individuato nella rimonta di Roma un momento importante per la crescita del gruppo: "Dovevamo capire cosa volesse l'allenatore. La rimonta a Roma ci ha fatto credere di più in ni stessi, ci ha resi più forti. Questo è stato fondamentale per cambiare la nostra mentalità". Thibaut Courtois ha inoltre sottolineato l'importanza di tutta la rosa, precisando che "non siamo solo undici calciatori", perché anche chi entra dalla panchina può fare la differenza.

ROMA, ITALIA - 14 OTTOBRE: Thibaut Courtois del Real Madrid festeggia al termine della partita della 2ª giornata della fase a girone unico della UEFA Champions League 2026/27 tra AS Roma e Real Madrid C.F., disputata allo Stadio Olimpico il 14 ottobre 2026 a Roma, Italia. (Foto di Tullio M. Puglia/Getty Images)

Spazio anche a Jose Mourinho, con il quale il portiere ha avuto modo di lavorare nel corso della sua carriera. Secondo Courtois, il tecnico portoghese è cambiato rispetto agli anni del Chelsea: "Lo conosco da quando avevo 22 anni. Ha più esperienza rispetto all'epoca e affronta le cose con più calma. Lui è una persona tranquilla, ma quando deve dire la sua, la dice. Come l'altro giorno durante l'intervallo, ha detto quello che pensava".

Infine il portiere ha affrontato il tema dei fischi del pubblico e del sostegno nei confronti di Vinicius Junior: "I tifosi pagano un sacco di soldi per venire a vederci e hanno il diritto di esprimersi. Ciò che rende grande il Real Madrid sono gli standard elevati", riconoscendo che le critiche possono anche far dubitare un giocatore, ma invitando ad affrontarle con calma e rispetto. Sul brasiliano ha aggiunto: "Ci sosteniamo tutti a vicenda, lui è felice, autocritico e sa di dover lavorare".

Thibaut Courtois, dunque, non sembra avere intenzione di fermarsi. Il suo obiettivo è continuare a scrivere pagine importanti con la maglia del Real Madrid, con la consapevolezza di aver già conquistato un posto tra i grandi della storia del club. Il rinnovo fino al 2028 rappresenta molto più di un semplice accordo contrattuale: è la conferma di un legame che il portiere belga vorrebbe portare avanti fino all'ultimo giorno della sua carriera. Perché, dopo aver raggiunto il vertice, la sfida più grande è riuscire a restarci.