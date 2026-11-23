L'era Pochettino non poteva iniziare peggio di così. In uno dei più grandi classici della Premier League, tra le due squadre più titolate del calcio inglese, i "nuovi" Red Devils del tecnico argentino sono drammaticamente caduti per 4-0 ad Anfield, in un debutto già negativamente nella storia del club. Mauricio Pochettino, infatti, ha subito quella che, a pari merito, rappresenta la sconfitta più pesante per un allenatore del Manchester United nella sua partita d'esordio; un risultato identico a quello registrato da Lal Hilditch nell'ottobre del 1926 (0-4 contro il Bolton). Una caduta che, seppur condizionata dal rosso all'ottavo minuto di Yoro (il quale ha lasciato i Red Devils in inferiorità numerica contro i Reds in un gremito Anfield per più di 80 minuti), ha scatenato la rabbia dei tifosi e, in particolare, dell'ex giocatore Gary Neville. L'ex capitano del Man United, oggi opinionista sportivo, ha infatti commentato la sconfitta della sua vecchia squadra, arrivando addirittura a schiaffeggiarsi in diretta televisiva.

"I difensori del Manchester United non sono mai vigili"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sports Uk dopo Liverpool-Manchester United, Gary Neville ha commentato la prima sconfitta dell'era Pochettino, puntando il dito sulla retroguardia difensiva: "Non vedo mai in allerta i difensori del Manchester United, non sono mai vigili, si sentono sempre di avere la partita sotto controllo".

Continuando, l'ex terzino dei Red Devils ha rincarato la dose, affermando: "Non ho mai visto nessuno di loro avere quell'atteggiamento attento che serve. Non lo sono mai".

Man United has Gary Neville slapping himself live on Sky Sports😭😭😭 pic.twitter.com/2MlMgvNLGA — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) November 22, 2026

Neville si schiaffeggia in diretta dopo la sconfitta dello United

Red Devils è rimasto a fissare il vuoto per alcuni secondi per poi iniziare improvvisamente a schiaffeggiarsi in diretta televisiva, esclamando: "Svegliatevi! Svegliatevi! Giocate per il Manchester United". Imitando il linguaggio del corpo dei difensori dello United, l'ex capitano deiè rimasto a fissare il vuoto per alcuni secondi per poi iniziare improvvisamente a schiaffeggiarsi in diretta televisiva, esclamando: "Svegliatevi! Svegliatevi! Giocate per il".

BURNLEY, INGHILTERRA - 22 APRILE: L'opinionista Gary Neville arriva allo stadio prima della partita di Premier League tra Burnley e Manchester City, disputata al Turf Moor il 22 aprile 2026 a Burnley, in Inghilterra. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

Una scena che ha provocato le risate dei protagonisti in studio, soprattutto quelle dell'ex grande difensore del Liverpool, Jamie Carragher, che, poco dopo la fine della diretta, ha aggiornato la sua immagine del profilo su X, inserendo il frame in cui Gary Neville si prende a schiaffi.