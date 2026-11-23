Un pomeriggio di Premier League iniziato bene e finito malissimo. L'attaccante olandese del Chelsea, Emmanuel Emegha, protagonista dell'ultimo match andato in scena a Stamford Bridge contro il Leeds, aveva trovato il suo primo gol in maglia Blues, portando in vantaggio la squadra di Xabi Alonso al 25° minuto della sfida contro i Whites. Un momento davvero molto importante per il centravanti ex Strasburgo, reduce da mesi di stop a causa di un tremendo infortunio al bicipite femorale. Tuttavia, la sua gioia è durata pochissimo: il Leeds ha infatti pareggiato i conti dopo appena tre minuti con Okafor, dilagando nella ripresa ed espugnando Stamford Bridge con il risultato di 4-1. Una drammatica caduta per i londinesi e una gioia amara per Emegha che, dopo la partita, è stato anche vittima di furto.

La ricostruzione della vicenda

Non bastava la sconfitta in rimonta sotto gli occhi dei tifosi, a complicare il sabato pomeriggio di Emmanuel Emegha ci ha pensato anche un brutto episodio personale. Secondo il report della testata britannica talkSPORT, infatti, il centravanti olandese sarebbe stato derubato del suo cellulare poco dopo aver lasciato Stamford Bridge.

Al momento, il calciatore dei Blues non ha fornito pubblicamente i dettagli del furto, ma sui suoi profili social ha voluto chiarire subito di non aver riportato conseguenze fisiche e di stare, fortunatamente, bene.

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Il messaggio di Emegha dopo il furto: "Sto bene, nessuno è rimasto ferito"

Poco dopo la sconfitta per 1-4 contro il Leeds, Emmanuel Emegha ha pubblicato un post su Instagram, scrivendo: "Ho segnato il mio primo gol ma il risultato è stato deludente, torneremo più forti venerdì"

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LONDRA, INGHILTERRA - 21 NOVEMBRE: Emanuel Emegha del Chelsea segna il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League 2026/27 tra Chelsea FC e Leeds United, disputata allo Stamford Bridge il 21 novembre 2026 a Londra, in Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Infine, quanto al furto, l'attaccante olandese ha raccontato: "Purtroppo dopo la partita sono stato derubato. Sto bene e per fortuna nessuno si è fatto male. Grazie per i messaggi di supporto". Insomma, il sabato pomeriggio di Emmanuel Emegha è stato particolarmente complicato: partito con la grande gioia del suo primo gol in maglia Blues, l'attaccante del Chelsea ha poi vissuto l'amarezza di una sconfitta che, dalle parti di Londra, inizia decisamente a pesare (terzo ko nelle ultime quattro di campionato) e una vicenda fuori dallo stadio che, seppur senza conseguenze dal punto di vista fisico, si tratta inevitabilmente di uno sgradevole episodio personale.