Nelle ultime ore la Football Association, vale a dire la Federcalcio Inglese, ha deciso di multare il Chelsea. La squadra che milita in Premier League, infatti, ha ricevuto questa sanzione a causa di un gesto che hanno commesso i loro tifosi. L'accaduto risale al mese di gennaio quando, durante la partita di FA Cup disputata in casa del Charlton. Ad un certo punto, la tifoseria dei Blues ha iniziato ad intonare dei cori offensivi che toccavano la religione e, in particolar modo, Papa Leone XIV. A seguito di questo comportamento, la FA ha deciso di multare il club che, a sua volta, ha diramato un comunicato con il quale ha voluto condannare il gesto commesso dai tifosi.

La FA multa il Chelsea per cori offensivi al Papa: il comunicato

🚨Chelsea FC can confirm the club has been fined by The Football Association following a charge of misconduct in relation to the FA Cup away fixture at Charlton Athletic on Saturday 10 January 2026.



An independent Regulatory Commission has imposed a £150,000 fine, an action plan… pic.twitter.com/6Tpd89vtSw — Chelsea Reports (@CFCNewsReport) November 20, 2026

La risposta dei Blues

Nelle ultime ore, BBC News ha riportato che i Blues hanno ricevuto una multa di. L'accaduto risale al match di gennaio contro il. Nel corso della gara, i tifosi del Chelsea hanno intonato cori offensivi nei confronti di Papa Leone XIV e dell'. Di seguito, ildella FA: "Il Chelsea FC è stato sanzionato per cattiva condotta del pubblico in relazione a una partita di FA Cup contro il Charlton Athletic FC. Al 56° minuto il Chelsea FC non ha garantito che i suoi spettatori e/o tifosi (e chiunque si presentasse come tale) non si comportassero in modo improprio, offensivo, abusivo o insultante con riferimenti espliciti o impliciti alla religione o al credo"."Il Chelsea FC ha ammesso l'accusa e una Commissione Regolamentare indipendente ha imposto un piano d'azione, una multa di 150.000 sterline e un avvertimento sulla condotta futura a seguito di un'udienza. Il club ha successivamente presentato ricorso contro queste sanzioni ed è stato respinto da una Commissione d'Appello indipendente e le decisioni della Commissione Regolamentare rimangono valide".Il club londinese, sul proprio sito, ha diramato un comunicato riguardante quanto accaduto: "Una commissione regolamentare indipendente, un piano d'azione e un avvertimento riguardo alla condotta futura dei tifosi a seguito di cori offensivi, discriminatori e ingiuriosi. Condanniamo senza riserve questo comportamento. Gli insulti settari e qualsiasi tipo di linguaggio discriminatorio non trovano posto nella nostra società calcistica. Un simile comportamento non fa altro che ferire gli altri e. Vogliamo creare un ambiente sicuro e inclusivo per tutti e abbiamo una responsabilità condivisa nel realizzarlo".

Londra, Inghilterra - 10 ottobre 2026: Vista generale durante la partita di Premier League 2026/27 tra Chelsea e Bournemouth allo Stamford Bridge. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

"Il Chelsea adotta una politica di tolleranza zero nei confronti di qualsiasi forma di discriminazione. Ci impegniamo sempre a identificare i responsabili e ad adottare i provvedimenti necessari. I comportamenti discriminatori possono costituire reato e i tifosi che violano il regolamento del club saranno soggetti a provvedimenti disciplinari. Richiederemo inoltre a tutti coloro che saranno sanzionati di partecipare al programma "Kick it Out". Riteniamo che l'educazione sia importante quanto le sanzioni per sradicare definitivamente questo tipo di comportamento".