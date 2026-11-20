La Premier League torna protagonista dopo la pausa per le nazionali con un undicesimo turno che promette spettacolo, emozioni e sfide decisive per gli equilibri della classifica. Tra sabato 21 e lunedì 23 novembre, il campionato inglese propone dieci incontri, con due grandi appuntamenti destinati a catalizzare l'attenzione degli appassionati.

Premier League: c'è il derby di Inghilterra, Thomas Frank missione salvezza London Calling

Si comincia sabato alle 12:30 con. I Citizens, reduci dalla pesante sconfitta contro il, cercano una risposta immediata davanti al proprio pubblico. Alle 15:00 spazio a cinque incontri: Aston Villa-Sunderland, Bournemouth-Nottingham Forest, Chelsea-Leeds United, Coventry-Crystal Palace e Tottenham-Ipswich Town. Particolarmente interessante la sfida di Stamford Bridge, dove ilproverà a riscattare la sconfitta contro il Sunderland.

LONDRA, INGHILTERRA - 10 FEBBRAIO: Thomas Frank, allenatore del Tottenham Hotspur, impartisce istruzioni alla squadra durante la partita di Premier League tra Tottenham Hotspur e Newcastle United al Tottenham Hotspur Stadium, il 10 febbraio 2026 a Londra, in Inghilterra. (Foto di Steve Bardens/Getty Images)

Attenzione anche al Crystal Palace, chiamato a reagire dopo il ko interno contro il Liverpool. Per il Coventry, invece, sarà un'altra occasione per misurarsi con una formazione londinese. Alle 17:30 riflettori puntati sul St James' Park per Newcastle-Arsenal, una partita che negli ultimi anni ha spesso regalato intensità, polemiche e grande agonismo. I Gunners dovranno affrontare una trasferta tradizionalmente complicata, contro una squadra capace di trasformare il proprio stadio in un autentico fortino.

Domenica 22 novembre si riparte alle 14:00 con Hull City-Brighton, ma il piatto forte arriverà alle 16:30: Liverpool-Manchester United. Ad Anfield andrà in scena una delle rivalità più sentite del calcio mondiale. Una partita che va ben oltre i tre punti, tra storia, orgoglio e una rivalità che attraversa generazioni di tifosi.

A chiudere il programma sarà Brentford-Everton, lunedì sera alle 20:00, in un confronto che potrebbe rivelarsi importante per le ambizioni delle due formazioni. Dieci partite, venti squadre e novanta minuti per ciascuna sfida: la Premier League riparte con un weekend ricco di fascino. Tra grandi rivalità, possibili sorprese e punti pesanti in palio, l'undicesima giornata potrebbe già fornire indicazioni importanti sulla corsa al titolo e sulla lotta per la salvezza.