Alla vigilia del debutto di Pochettino contro il Liverpool, il CEO dei Red Devils fa il punto della situazione ai microfoni di Sky Sport Uk
I tifosi del Boca conquistano Cartagena: Banderazo prima della finale di Copa Sudamericana
A Old Trafford il tempo delle rivoluzioni continue sembra arrivato all'ennesimo punto di svolta, alla vigilia di una delle trasferte più delicate dell'intera stagione. Domenica 22 novembre, Mauricio Pochettino farà il suo esordio ufficiale sulla panchina del Manchester United sul prato di Anfield Road contro il Liverpool, inaugurando un nuovo capitolo dopo il recente esonero di Carrick. A pochi giorni dal debutto del tecnico argentino, il CEO dei Red Devils Omar Berrada ha parlato ai microfoni di Sky Sport Uk per analizzare il momento del club, spiegando le ragioni dell'ennesimo cambio alla guida tecnica, l'impatto degli acquisti estivi e le mosse previste per la prossima finestra di gennaio.
Il debutto di PochettinoIl passaggio di consegne tra Carrick e Pochettino rappresenta l'ultimo tassello di un triennio segnato da molti ribaltamenti tecnici. Nel corso dell'intervista, Berrada non ha cercato alibi di fronte al dato sulla panchina, ammettendo che il club ha vissuto una fase di evidente discontinuità: "Abbiamo avuto 3 allenatori in 3 stagioni, non abbiamo raggiunto la stabilità che volevamo" ha spiegato, sottolineando come la società stia lavorando per invertire la rotta attraverso un percorso graduale di crescita interna. L'obiettivo, ha aggiunto il CEO, è trarre insegnamento dagli errori passati: "Dobbiamo continuare a migliorare e a fare meglio. Stiamo imparando, migliorando e comprendendo cosa è andato storto". In questo contesto, la sfida in casa del Liverpool diventa subito un banco di prova significativo per misurare l'impatto iniziale di Pochettino.
Caricamento post Instagram...
Il mercato del Manchester UnitedOltre alla gestione della panchina, l'intervento di Berrada ha toccato da vicino la costruzione della rosa e le prospettive per la sessione invernale. Il dirigente si è detto soddisfatto del lavoro svolto durante l'estate, rivendicando la qualità degli innesti inseriti nell'organico: "Secondo noi Baleba, Tielemans, Santos e Karl Darlow, oltre a Marcus Rashford, hanno migliorato la rosa", ha dichiarato il CEO del Manchester United, tracciando un bilancio positivo sul valore tecnico aggiunto al gruppo. Proprio in virtù di questa base considerata già competitiva, la dirigenza non intende lasciarsi trascinare in operazioni frenetiche o spese superflue alla riapertura delle trattative. Guardando al mercato di gennaio, Berrada ha infatti fissato paletti molto chiari: "Non spenderemo tanto soldi. Quando avremo l'opportunità, spenderemo denaro. Ma ripeto: non spenderemo solo per il gusto di farlo", ha concluso Berrada.
© RIPRODUZIONE RISERVATA