Liverpool, Van Dijk chiede all'arbitro se ha bevuto: è tutto vero...

Il futuro di Virgil van Dijk è ancora tutto da scrivere. Il capitano del Liverpool ha il contratto in scadenza a giugno e, al momento, non sembra avere fretta di prendere una decisione. A 35 anni, il centrale olandese vuole continuare a giocare ad alti livelli, ma non intende legare il proprio futuro esclusivamente ad Anfield. Il rinnovo resta una possibilità, ma non è una condizione imprescindibile per proseguire la carriera. A chiarirlo è stato lo stesso difensore, che ha parlato apertamente delle alternative davanti a sé: restare in Inghilterra oppure valutare una nuova avventura. Parole che non chiudono la porta ai Reds, ma che inevitabilmente accendono i riflettori sul mercato. E un eventuale addio a parametro zero farebbe gola a molti.

Caricamento post Instagram...

Bivio Van dijk: il rinnovo a giugno, sennò sarà addio

Dopo il prolungamento biennale firmato nell'aprile 2025, il rapporto trae ilpotrebbe arrivare a un nuovo bivio. La scadenza fissata persi avvicina e la dirigenza dovrà capire se puntare ancora sul proprio capitano oppure iniziare a programmare il futuro senza di lui. Per ora, però, non ci sono trattative da considerare decisive né segnali di rottura. Il difensore preferisce concentrarsi sul campo e lasciare che le prossime settimane facciano il loro corso. La sua posizione è chiara: "Se si prolunga, tanto meglio. Altrimenti, andrò altrove".

BOURNEMOUTH, INGHILTERRA - 20 SETTEMBRE: Virgil van Dijk del Liverpool osserva il campo durante il riscaldamento prima della partita di Premier League 2026/27 tra AFC Bournemouth e Liverpool FC al Vitality Stadium, il 20 settembre 2026 a Bournemouth, Inghilterra. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

Nessun allarme, dunque, e nessuna intenzione di farsi condizionare dalla situazione contrattuale. Van Dijk ha anche fatto il punto sulle proprie condizioni fisiche, ammettendo di aver avuto un piccolo problema nelle ultime due settimane, ma assicurando di stare lavorando per tornare a disposizione. La priorità resta quella di aiutare la squadra, senza lasciarsi distrarre dalle voci sul futuro. Il Liverpool, dal canto suo, dovrà valutare tempi e condizioni di un eventuale rinnovo. Se non dovesse arrivare un'intesa, l'olandese potrebbe salutare Anfield dopo anni da protagonista. E da svincolato diventerebbe inevitabilmente uno dei nomi più interessanti del prossimo mercato.