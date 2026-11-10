La Spagna si avvicina sempre di più ai suoi ultime due appuntamenti di Nations League. La rosa campione del mondo sta dominando il suo girone 3 dell'edizione 2026-2027, prolungando la striscia di imbattibilità più lunga di sempre per una nazionale (42). Nonostante un gruppo complicato, con Inghilterra, Croazia e Repubblica Ceca, gli iberici sono riusciti a conseguire 4 vittorie su 4 nella prima maxi-sosta. 12 gol fatti e 5 subiti, la macchina di de la Fuente è arrivata alla sua perfezione, dopo aver conquistato 1 Nations League, 1 Europeo e 1 Mondiale.

🚨🇪🇸 Lamine Yamal will not be available for Spain against Czech Republic due to knee issues.



Yamal will join up with squad ahead of England match, recovering from knee discomfort. pic.twitter.com/bRAqc6l2K2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 9, 2026

De la Fuente vuole proteggere Lamine Yamal

Attorno alla nazionale spagnola c'è grande attesa, soprattutto in vista del match contro gli inglesi, da sempre un big match del calcio europeo. In vista di questi appuntamenti, il CT ha proposto alcune novità, soprattutto per le defezioni che ci sono state (, Eric Garcia e Dani Olmo), tra cui: Marc Roca del Real Betis, Alvaro Valles in porta, Barrenetxea della Real Sociedad edel Como. La rosa si presenta alla sosta ancora come la migliore possibile, nonostante il suo top playernon sia al meglio.Lamine Yamal ha iniziato la stagione da fuoriclasse assoluto. I suoi numeri di questi primi mesi col Barcellona e la Spagna sono da capogiro:in 16 match coi Blaugrana e 4 gol in 4 presenze con le Furie Rosse. Tuttavia, le condizioni fisiche del numero 10 sono da valutare al momento. Sicuramente salterà la Repubblica Ceca e il big match contro i Tre Leoni rimane in forte. Dunque, nonostante non sia arrivato al meglio all'appuntamento con la Spagna, il CT de la Fuente lo ha voluto convocare ugualmente.

OVIEDO, SPAGNA - 3 OTTOBRE: Luis de la Fuente, commissario tecnico della Spagna, osserva prima della partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Spagna e Repubblica Ceca, disputata allo stadio Carlos Tartiere il 3 ottobre 2026 a Oviedo, in Spagna. (Foto di Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

Della sua giovane stella, ne ha parlato proprio il tecnico in occasione di un'intervista all'agenzia EFE durante il ritiro spagnolo alla Ciudad del Futbol di Las Rozas: "Considero Lamine Yamal un ragazzo molto maturo per l'età che ha, nonostante sia convinto che il nostro sostegno gli sarà ancora di aiuto nella sua crescita. Quando ci confrontiamo in privato vedo questa maturità, ma deve imparare a proteggersi da tutto ciò che lo circonda fuori dal campo. Sono convinto che ci riuscirà benissimo, anche perché riesce a gestire la pressione mediatica con grande naturalezza, essendoci abituato da quando ha 16 anni. Se continuerà su questi binari, il suo futuro da giocatore sarà leggendario".