Le dichiarazioni del calciatore del Betis Siviglia
Spagna, che golden age: arriva anche il Mondiale femminile U20
Per la prima volta nel corso della sua carriera, Marc Roca vestirà la maglia della Spagna. Per questa sosta delle Nazionali, la seconda stagionale nonché l'ultima dell'anno, il commissario tecnico Luis De La Fuente ha deciso di convocare il giocatore del Betis Siviglia per far fronte ad alcune assenze per infortunio. Tra queste, infatti, spicca in maniera particolare quella di Rodri, centrocampista del Barcellona nonché miglior calciatore del Mondiale disputato quest'estate e vinto dalla Roja. A quasi trent'anni, quindi, Roca ha ricevuto la sua prima chiamata dalla Nazionale Maggiore e, ovviamente, spera di fare anche il suo debutto con la selezione europea. Nel corso della giornata odierna, il classe 1996 ha parlato in conferenza stampa, durante la quale ha rilasciato diverse dichiarazioni.
Marc Roca: "La Spagna ha il miglior centrocampo del mondo"Durante la sua prima conferenza stampa in qualità di giocatore della Nazionale Spagnola, Marc Roca ha parlato della sua convocazione per questa sosta. Le sue parole: "Per me è emozionante essere qui, indipendentemente che sia dovuto o meno ad un infortunio. Arrivo con grande entusiasmo e, anche se partirò dalla panchina, mi sento pronto. Mi sono allenato duramente per arrivare fin qui. Sono onorato di essere qui". Parlando dei suoi punti di riferimento, ha dichiarato: "Ne ho molti. Ci sono Xabi Alonso, Rodri, Busquets, Zubimendi e tanti altri".
In seguito, il classe 1996 ha parlato così dell'accoglienza che ha ricevuto: "Mi sento a casa, sono stato accolto benissimo. Anche se sono Campioni del Mondo, m'hanno accolto a braccia aperte". Il giocatore del Betis Siviglia ha speso parole molto positive nei confronti di De La Fuente: "Conosciamo le sue qualità, prima di tutto come persona e l'ha dimostrato. Ha vinto tutto e spero che possa continuare così. Sono contento per lui. Il mister ha una personalità calorosa ed è sempre disponibile per noi".
© RIPRODUZIONE RISERVATA