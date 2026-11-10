Per la prima volta nel corso della sua carriera, Marc Roca vestirà la maglia della Spagna. Per questa sosta delle Nazionali, la seconda stagionale nonché l'ultima dell'anno, il commissario tecnico Luis De La Fuente ha deciso di convocare il giocatore del Betis Siviglia per far fronte ad alcune assenze per infortunio. Tra queste, infatti, spicca in maniera particolare quella di Rodri, centrocampista del Barcellona nonché miglior calciatore del Mondiale disputato quest'estate e vinto dalla Roja. A quasi trent'anni, quindi, Roca ha ricevuto la sua prima chiamata dalla Nazionale Maggiore e, ovviamente, spera di fare anche il suo debutto con la selezione europea. Nel corso della giornata odierna, il classe 1996 ha parlato in conferenza stampa, durante la quale ha rilasciato diverse dichiarazioni.

Marc Roca: "La Spagna ha il miglior centrocampo del mondo"

🎙️ "He tenido muchos referentes en mi carrera como Sergio Busquets, Xabi Alonso y hoy en día me fijo en Rodrigo y Martín".



➡️ "El centro del campo de España es el mejor del mundo y por eso es caro estar aquí. Tienen mucha calidad".



🗣️ Marc Roca.#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/HVNwqG2Log — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 10, 2026

Durante la sua prima conferenza stampa in qualità di giocatore della Nazionale Spagnola, Marc Roca ha parlato della suaper questa sosta. Le sue: "Per me è emozionante essere qui, indipendentemente che sia dovuto o meno ad un infortunio. Arrivo con grande entusiasmo e, anche se partirò dalla panchina, mi sento pronto. Mi sono allenato duramente per arrivare fin qui. Sono onorato di essere qui". Parlando dei suoidi, ha dichiarato: "Ne ho molti. Ci sono Xabi Alonso, Rodri, Busquets, Zubimendi e tanti altri".Successivamente, ha speso qualche parola sui suoi connazionali: "Siamo una squadra in cui c'è tanta competizione. Tutti noi abbiamo ottime qualità. Alla fine, la cosa più importante è lo spirito di squadra. Tra i miei compagni, mi ha sorpreso molto Fermin Lopez. Non si ferma mai". Roca conosce diversi calciatori presenti nella rosa di De La Fuenta dato che c'ha giocato nell'e, su quest'argomento, ha dichiarato: "Il calcio che si giocava in Under 21 è simile a quello che si gioca adesso. Spero di poter giocare e condividere momenti nuovi coi ragazzi con cui ho giocato in Under 21".

Siviglia, Spagna - 11 ottobre 2026: Marc Roca del Real Betis Balompie sfidato da Lucas Torro dell'Osasuna durante la partita de LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Betis Balompie ed Osasuna all'Estadio La Cartuja. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

In seguito, il classe 1996 ha parlato così dell'accoglienza che ha ricevuto: "Mi sento a casa, sono stato accolto benissimo. Anche se sono Campioni del Mondo, m'hanno accolto a braccia aperte". Il giocatore del Betis Siviglia ha speso parole molto positive nei confronti di De La Fuente: "Conosciamo le sue qualità, prima di tutto come persona e l'ha dimostrato. Ha vinto tutto e spero che possa continuare così. Sono contento per lui. Il mister ha una personalità calorosa ed è sempre disponibile per noi".