Quasi decimata, la Spagna è chiamata a correre ai ripari. Ecco chi ha convocato il Commissario Tecnico

Jacopo del Monaco
Spagna

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Tra le Nazionali che scenderanno in campo nei prossimi giorni figura anche la Spagna. I Campioni d'Europa e del Mondo, infatti, giocheranno le ultime due giornate della fase a gironi della Nations League. A pochi giorni dalla prima partita di questa sosta, però, la selezione che ha come allenatore Luis De La Fuente si ritrova ad affrontare un'emergenza infortuni che ha coinvolto alcuni giocatori presenti in rosa. Mentre qualcuno ha riportato un problema fisico prima della partenza in Nazionale e, di conseguenza, è stato sostituito, altri non giocheranno il primo dei due incontri della Roja. Intanto, per correre ai ripari, De La Fuente ha deciso di convocare un altro calciatore.

Spain v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3

Spagna-Repubblica Ceca - UEFA Nations League 2026/27, Gruppo A3, 3ª giornata
OVIEDO, SPAGNA - 3 OTTOBRE: Luis de la Fuente, commissario tecnico della Spagna, osserva prima della partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Spagna e Repubblica Ceca, disputata allo stadio Carlos Tartiere il 3 ottobre 2026 a Oviedo, in Spagna. (Foto di Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

Emergenza infortuni per la Spagna: De La Fuente chiama Munoz

In questa sosta per le Nazionali, la seconda della stagione 2026/2027 nonché l'ultima dell'anno solare, la Roja giocherà prima in casa della Repubblica Ceca giovedì 12. Il 15, quindi domenica, le Furie Rosse ospiteranno presso il Riyadh Air Metropolitano di Madrid l'Inghilterra di Thomas Tuchel. Con queste due sfide, i Campioni del Mondo termineranno i propri incontri del Girone 3 della Lega A della Nations League. Fino ad ora, gli spagnoli hanno vinto tutte e quattro le partite di questa fase del torneo ed occupano il primo posto del loro gruppo a punteggio pieno. Gli inglesi, dal canto loro, sono secondi con soli tre punti in meno.
Nelle ultime ore, però, il noto quotidiano spagnolo Mundo Deportivo ha riportato che la Roja sta avendo a che fare con i problemi fisici di alcuni giocatori. Ciò ha avuto inizio già nella giornata di ieri con il giocatore della Real Sociedad Ander Barrenetxea. Egli, infatti, si è infortunato durante la partita contro il Rayo Vallecano. Di conseguenza, è stato sostituito da Jorge de Frutos. Inoltre, hanno riportato dei problemi fisici anche Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal, i quali salteranno la sfida contro la Repubblica Ceca. Per far fronte a queste assenze, De La Fuente ha convocato l'attaccante del Liverpool Victor Munoz, il quale si unirà al gruppo nelle prossime ore.

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