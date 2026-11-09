Tra le Nazionali che scenderanno in campo nei prossimi giorni figura anche la Spagna. I Campioni d'Europa e del Mondo, infatti, giocheranno le ultime due giornate della fase a gironi della Nations League. A pochi giorni dalla prima partita di questa sosta, però, la selezione che ha come allenatore Luis De La Fuente si ritrova ad affrontare un'emergenza infortuni che ha coinvolto alcuni giocatori presenti in rosa. Mentre qualcuno ha riportato un problema fisico prima della partenza in Nazionale e, di conseguenza, è stato sostituito, altri non giocheranno il primo dei due incontri della Roja. Intanto, per correre ai ripari, De La Fuente ha deciso di convocare un altro calciatore.

OVIEDO, SPAGNA - 3 OTTOBRE: Luis de la Fuente, commissario tecnico della Spagna, osserva prima della partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Spagna e Repubblica Ceca, disputata allo stadio Carlos Tartiere il 3 ottobre 2026 a Oviedo, in Spagna. (Foto di Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

Emergenza infortuni per la Spagna: De La Fuente chiama Munoz

Víctor Muñoz se une a la concentración de la @SEFutbol.



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