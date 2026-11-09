Quasi decimata, la Spagna è chiamata a correre ai ripari. Ecco chi ha convocato il Commissario Tecnico
La Coppa del Mondo davanti ai 2 milioni di tifosi: la festa della Spagna
Tra le Nazionali che scenderanno in campo nei prossimi giorni figura anche la Spagna. I Campioni d'Europa e del Mondo, infatti, giocheranno le ultime due giornate della fase a gironi della Nations League. A pochi giorni dalla prima partita di questa sosta, però, la selezione che ha come allenatore Luis De La Fuente si ritrova ad affrontare un'emergenza infortuni che ha coinvolto alcuni giocatori presenti in rosa. Mentre qualcuno ha riportato un problema fisico prima della partenza in Nazionale e, di conseguenza, è stato sostituito, altri non giocheranno il primo dei due incontri della Roja. Intanto, per correre ai ripari, De La Fuente ha deciso di convocare un altro calciatore.
Emergenza infortuni per la Spagna: De La Fuente chiama MunozIn questa sosta per le Nazionali, la seconda della stagione 2026/2027 nonché l'ultima dell'anno solare, la Roja giocherà prima in casa della Repubblica Ceca giovedì 12. Il 15, quindi domenica, le Furie Rosse ospiteranno presso il Riyadh Air Metropolitano di Madrid l'Inghilterra di Thomas Tuchel. Con queste due sfide, i Campioni del Mondo termineranno i propri incontri del Girone 3 della Lega A della Nations League. Fino ad ora, gli spagnoli hanno vinto tutte e quattro le partite di questa fase del torneo ed occupano il primo posto del loro gruppo a punteggio pieno. Gli inglesi, dal canto loro, sono secondi con soli tre punti in meno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA