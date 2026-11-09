Nessun incarico dirigenziale al Fenerbahce per Francesco Totti. Le indiscrezione circolate nelle ultime ore, che accostavano l'ex capitano della Roma alla società turca, sono state ufficialmente smentite direttamente dal club di Istanbul attraverso un comunicato pubblicato nella giornata di oggi. La notizia era stata inizialmente riportata dal quotidiano turco Sözcü, secondo cui Totti sarebbe stato vicino all'ingresso nella struttura sportiva del Fenerbahce con un ruolo di consulente. Una possibilità che aveva rapidamente attirato l'attenzione degli organi di informazione, alimentando le ipotesi su una nuova esperienza professionale per l'ex numero 10 giallorosso.

Nessun accordo tra Totti e Fenerbahce

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A fare chiarezza ci ha pensato la società turca, che ha deciso di intervenire pubblicamente per smentire la ricostruzione con. Non soltanto una smentita, dunque, ma anche un messaggio piuttosto duro rivolto agli organi di informazione che avevano ripreso l'indiscrezione senza verificarne la fondatezza.Il club ha infatti invitato le testate giornalistiche a rispettare i principi del giornalismo e ad agire con maggiore responsabilità nella diffusione di notizie.

Si chiude così la possibilità di vedere Francesco Totti coinvolto nel progetto sportivo del Fenerbahce. L'indiscrezione proveniente dalla Turchia aveva fatto rapidamente il giro dei media, ma la presa di posizione ufficiale della società turca ha escluso categoricamente quanto riportato dal quotidiano Sözcü.

ROMA, ITALIA - 20 OTTOBRE: Francesco Totti incontra il giocatore dell'AS Roma Donyell Malen prima della partita della UEFA Champions League 2026/27 Fase a gironi, Giornata 3, tra AS Roma e SK Slovan Bratislava allo Stadio Olimpico il 20 ottobre 2026 a Roma, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

L'ex capitano giallorosso rimane, però, una figura molto presente nel panorama sportivo italiano ed internazionale, impegnato in diversi progetti che vanno oltre il semplice ruolo di testimonial. Dopo le indiscrezioni estive riguardanti il suo possibile incarico di dirigente della Roma, una delle novità più importanti degli ultimi mesi riguardano il suo ingresso nella Maxima Roma, società di basket che punta a riportare la capitale ai vertici della pallacanestro italiana ed europea. Dal settembre 2026 Totti ricopre il ruolo di advisor della proprietà e delegato allo sviluppo della fan base e della attività di Corporate Social Responsability. Un incarico che gli permetterà di mettere a disposizione del progetto la propria esperienza e soprattutto il legame con la città di Roma.

Per ora, quindi, niente Fenerbahce nel prossimo futuro di Francesco Totti. Le voci dalla Turchia si sono fermate davanti alla smentita ufficiale della società, mentre il futuro professionale dell'ex numero 10 giallorosso continua a svilupparsi attraverso nuove esperienze e progetti.