Con il successo contro il Valencia, lo Special One è balzato in testa alla classifica speciale con 77% di vittorie: ora la pausa per le Nazionali
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José Mourinho continua a mostrare il motivo per cui lo chiamano lo Special One. Il tecnico portoghese è ormai da anni famoso sia per il suo carisma che per gli importanti risultati ottenuti nella sua lunga carriera di allenatore. E, a proposito di risultati raggiunti, l'allenatore portoghese ha ultimamente toccato un altro grande traguardo grazie al successo sul campo del Valencia lo scorso sabato. Una nuova vittoria che lo porta in testa ad una speciale classifica.
Real Madrid, Mourinho da record: è sua la più alta percentuale di vittorie nella storia de LaLigaDopo un inizio complicato, e non solo sul campo, il Real Madrid di José Mourinho ha davvero deciso di ingranare la marcia. Dopo il KO nel derby contro l'Atletico, i blancos hanno inanellato ben 8 successi di fina, tra campionato e Champions League, tra quello contro gli eterni rivali del Barcellona riaprendo così il campionato. I madrileni, infatti, sono adesso a sole tre lunghezze dai blaugrana, ieri vittoriosi sui Colchoneros.
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In questa speciale classifica, dopo l'allenatore portoghese, seguono Pep Guardiola con il 76,3% di vittorie (116 successi in 152 partite), Carlo Ancelotti con il 71,1%, Xavi Hernandez con il 69,6%, Zinedine Zidane con il 67,8% e Luis Enrique con il 66,4%. Una storica statistica che, tuttavia, non fa ne caldo ne freddo allo Special One. Come ha infatti dichiarato al termine della sfida contro il Valencia: "Questa statistica mi dice che dobbiamo vincere la prossima partita". Adesso arriva la sosta per le Nazionali e poi il Real Madrid tornerà in campo il 22 novembre contro il Celta Vigo.
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