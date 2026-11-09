José Mourinho continua a mostrare il motivo per cui lo chiamano lo Special One. Il tecnico portoghese è ormai da anni famoso sia per il suo carisma che per gli importanti risultati ottenuti nella sua lunga carriera di allenatore. E, a proposito di risultati raggiunti, l'allenatore portoghese ha ultimamente toccato un altro grande traguardo grazie al successo sul campo del Valencia lo scorso sabato. Una nuova vittoria che lo porta in testa ad una speciale classifica.

Real Madrid, Mourinho da record: è sua la più alta percentuale di vittorie nella storia de LaLiga

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Dopo un inizio complicato, e non solo sul campo, ildi José Mourinho ha davvero deciso di ingranare la marcia. Dopo il KO nel derby contro l', i blancos hanno inanellato ben 8 successi di fina, tra campionato ee, tra quello contro gli eterni rivali delriaprendo così il campionato. I madrileni, infatti, sono adesso a sole tre lunghezze dai blaugrana, ieri vittoriosi sui Colchoneros.Inoltre, il ritorno al successo in campionato ha anche portato lo stessoa toccare un nuovo primato che lo proietta così nella storia del massimo campionato spagnolo. Come infatti riporta il quotidiano AS, lo Special Onei, per una percentuale di vittoria pari al 77%. Si tratta della più alta percentuale di vittorie nella storia del LaLiga tra quelli che hanno disputato almeno 100 partite.

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In questa speciale classifica, dopo l'allenatore portoghese, seguono Pep Guardiola con il 76,3% di vittorie (116 successi in 152 partite), Carlo Ancelotti con il 71,1%, Xavi Hernandez con il 69,6%, Zinedine Zidane con il 67,8% e Luis Enrique con il 66,4%. Una storica statistica che, tuttavia, non fa ne caldo ne freddo allo Special One. Come ha infatti dichiarato al termine della sfida contro il Valencia: "Questa statistica mi dice che dobbiamo vincere la prossima partita". Adesso arriva la sosta per le Nazionali e poi il Real Madrid tornerà in campo il 22 novembre contro il Celta Vigo.