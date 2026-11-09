La pausa dedicata agli impegni delle Nazionali arriva in un momento particolarmente delicato per il Real Madrid, reduce da un periodo intenso tra campionato e coppe europee. Nonostante il successo per 3-0 ottenuto contro il Valencia, infatti, José Mourinho guarda con preoccupazione ai prossimi giorni, durante i quali diversi elementi della rosa lasceranno il club per raggiungere le rispettive selezioni.

Il tecnico portoghese teme che gli impegni internazionali possano aumentare ulteriormente la stanchezza accumulata dai suoi calciatori, esponendoli anche al rischio di nuovi problemi fisici. Da qui l'appello rivolto ai commissari tecnici, tra cui Carlo Ancelotti, affinché prestino particolare attenzione alle condizioni dei giocatori e garantiscano loro il giusto tempo per recuperare.

Mourinho lancia l'allarme: "Sono preoccupato per la sosta delle Nazionali"

Al termine della sfida contro il Valencia, durante la conferenza stampa post-partita, Mourinho non ha nascosto le proprie preoccupazioni per la pausa internazionale, spiegando quanto sarebbe stato importante poter seguire da vicino il recupero dei suoi calciatori: "Vi dico già che sono preoccupato per la sosta delle Nazionali, perché se i giocatori restassero qui con me e con il mio staff potremmo dedicare loro un'attenzione particolare per il recupero, ma saranno con le rispettive selezioni".

🚨 José Mourinho: “I hope La Liga does this joke to someone else, not to us again”.



“Tebas’s La Liga holds the power. I just hope they don’t pull a stunt like this again, the marathon of matches we’ve had this week”.



“The players need rest”. pic.twitter.com/Yoiju0KObc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 7, 2026

Il tecnico ha poi rivolto un messaggio ai commissari tecnici, invitandoli a non sottoporre i giocatori a carichi di lavoro eccessivi in una fase in cui il riposo risulta fondamentale. "Non ho mai allenato una Nazionale, ma posso immaginare che i suoi allenatori vogliano lavorare. Questi giocatori, però, in questo momento hanno bisogno di riposare per poter poi giocare con le proprie nazionali", ha aggiunto Mourinho.

L'allenatore portoghese ha spiegato di non voler interferire nelle scelte dei colleghi, tra cui Carlo Ancelotti, suo amico e commissario tecnico del Brasile, pur ribadendo la necessità di tutelare la condizione fisica dei calciatori: "Non ho il coraggio di chiamare nessuno, nemmeno lui. Non credo che Carlo e il suo staff abbiano piacere nel vedere un giocatore infortunarsi a causa dell'accumulo di fatica, perciò devono garantire ai calciatori la professionalità necessaria durante il recupero".

LONDRA, INGHILTERRA - 15 NOVEMBRE: Vinícius Júnior, del Brasile, reagisce insieme a Carlo Ancelotti, commissario tecnico del Brasile, al momento della sua sostituzione durante l'amichevole internazionale tra Brasile e Senegal all'Emirates Stadium, il 15 novembre 2025 a Londra, in Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

Un messaggio rivolto indirettamente anche a Zinédine Zidane, chiamato a gestire con attenzione giocatori del Real Madrid come Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni ed Eduardo Camavinga, affinché gli impegni internazionali non aggravino ulteriormente la stanchezza accumulata.