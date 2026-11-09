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Il weekend degli ex Serie A

Il big match di Turchia ha detto che il Galatasaray può provare a scappare, anche se il prezzo da pagare è alto: Rafael Leão si è fermato. Nello stesso campionato Dusan Vlahovic continua a ritrovare il feeling con il gol, mentre in Inghilterra il Manchester United ha strappato un pareggio incredibile e il Tottenham ha dovuto arrendersi a un vecchio conoscente. In Germania Christopher Nkunku spinge il Lipsia sul podio, in Spagna Buchanan si sblocca nel momento giusto e in Argentina Leandro Paredes festeggia il primo titolo in patria. Il giro si chiude in Brasile e in Qatar, dove altri ex Serie A scrivono pagine importanti della loro stagione.

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