Il Manchester United pareggia ma non evita la zona retrocessione. Solito show in Turchia tra Leao, Vlahovic e il solito Gift Orban. In Sudamerica, invece, Leandro Paredes festeggia il suo primo titolo con il Boca Juniors.

Lorenzo Maria Napolitano
Rosario Central

L'illusione dei tifosi del Rosario Central, mentre il Boca segnava il gol decisivo: "Siamo bicampioni"

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Il weekend degli ex Serie A

Il big match di Turchia ha detto che il Galatasaray può provare a scappare, anche se il prezzo da pagare è alto: Rafael Leão si è fermato. Nello stesso campionato Dusan Vlahovic continua a ritrovare il feeling con il gol, mentre in Inghilterra il Manchester United ha strappato un pareggio incredibile e il Tottenham ha dovuto arrendersi a un vecchio conoscente. In Germania Christopher Nkunku spinge il Lipsia sul podio, in Spagna Buchanan si sblocca nel momento giusto e in Argentina Leandro Paredes festeggia il primo titolo in patria. Il giro si chiude in Brasile e in Qatar, dove altri ex Serie A scrivono pagine importanti della loro stagione.

Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27

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