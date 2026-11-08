Una storia lunga 166 anni, 77 tentativi andati a vuoto e finalmente un traguardo mai raggiunto prima. Il Cray Wanderers ha recentemente scritto una pagina incredibile della propria lunghissima storia, conquistando per la prima volta l'accesso al primo turno della FA Cup. Un risultato straordinario per una società che, oltre a essere una delle più antiche al mondo, detiene il primato di club londinese più antico ancora in attività. Fondato nel 1860, il club conosciuto con il soprannome di Wands ha dovuto attendere più di un secolo e mezzo per riuscire a superare la fase di qualificazione e raggiungere il tabellone principale della competizione più antica del calcio mondiale.

Purtroppo però il calcio molto spesso è cattivo e, anche nella gioia più grande, lascia comunque l'amaro in bocca.

Cray Wanderers: primo turno conquistato ai rigori dopo una battaglia infinita

Lo storico passaggio del turno è arrivato al termine di una sfida combattuta contro il Bedford Town, valida per il quarto turno preliminare. Dopo lo 0-0 maturato nella gara d'andata in trasferta, tre giorni dopo sono scesi in campo in casa concludendo sull'1-1 nei tempi regolamentari e rendendo necessari i supplementari. Il Bedford è riuscito a portarsi in vantaggio al 101', ma il Cray non ha mollato, e Ade Yusuff, già a segno in tutte e quattro le precedenti giornate di qualificazione, ha trovato la rete del definitivo 2-2 trascinando la sfida alla lotteria dei calci di rigore.

CHISLEHURST, INGHILTERRA - 8 NOVEMBRE: Vista generale della clubhouse (il Cray Wanderers è il club più antico di Londra, fondato nel 1860) durante la partita del primo turno di Emirates FA Cup tra Cray Wanderers e Stockport County al Flamingo Park l'8 novembre 2026 a Chislehurst, Inghilterra. (Foto di Elli Birch/Getty Images)

Dal dischetto è stato decisivo il portiere JJ Briggs, arrivato in prestito dal Cambridge United, autore di due interventi che hanno indirizzato la serie, ma a mettere il sigillo sulla vittoria per 4-3 è stato il giovane Jakob Lowe, che ha trasformato il penalty decisivo facendo esplodere la festa del club di Chislehurst.

Fine del sogno: l'eliminazione contro lo Stockton County ai supplementari

La favola si è fermata a un passo da un'impresa che sarebbe stata storica e senza precedenti per il club più antico di Londra. Nel primo turno della FA Cup, davanti al proprio pubblico, i londinesi hanno messo seriamente in difficoltà lo Stockport County, seconda forza della League One, arrivando concretamente a sognare una qualificazione che sarebbe stata indimenticabile per giocatori e tifosi.

CHISLEHURST, INGHILTERRA - 8 NOVEMBRE: Alex Hernandez dei Cray Wanderers festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita del primo turno di Emirates FA Cup tra Cray Wanderers e Stockport County al Flamingo Park l'8 novembre 2026 a Chislehurst, Inghilterra. (Foto di Elli Birch/Getty Images)

I padroni di casa sono riusciti a portarsi addirittura sul 2-0, grazie alle reti di Sammie McLeod al 21' e Alex Hernández al 36'. Un doppio vantaggio che aveva fatto esplodere l'entusiasmo del Flamingo Park, soprattutto considerando il divario tra le due squadre e la differenza di categoria.

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Lo Stockport, però, non si è arreso e ha trovato la forza di reagire, riuscendo a ribaltare completamente il risultato. Il Cray ha così visto sfumarenella competizione, arrendendosi con il, rendendo comunque questa giornataper tutti gli appassionati e tifosi del club.