L'errore che ha portato alla ripetizione dell'incontro
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Nel corso di questa sosta per le Nazionali in cui si giocheranno gare di Nations League, in Inghilterra sono state disputate diverse partite della FA Cup. In Inghilterra, infatti, le squadre delle serie minori hanno avuto modo di giocare i rispettivi match della coppa nazionale più antica del mondo. Tra questi, figura anche quello che ha messo di fronte le seguenti squadre: il Woodford Town, che milita nella Essex Senior League; il Mulbarton Wanderers, che gioca Divison One North dell'Isthmian League. I due club si sono sfidati la scorsa settimana, per la precisione il 19 settembre, e la squadra in trasferta ha vinto 1-2. Tuttavia, a causa di errore dell'arbitro, questa gara dovrà essere ripetuta.
FA Cup, arbitro commette un errore: partita da rigiocareSabato scorso ha avuto luogo la gara tra il Woodford Town ed il Mulbarton Wanderers, valevole per il terzo turno preliminare della coppa nazionale inglese. Dopo il vantaggio dei padroni di casa firmato Sotoyinbo al minuto 42, nel secondo tempo gli ospiti hanno ribaltato il risultato grazie ai gol di Field al 67' e Stone al sesto minuto di recupero. Grazie a questo punteggio, la squadra che milita nell'Isthmian League ha staccato il pass per il prossimo turno. Tuttavia, un clamoroso imprevisto senza precedenti ha costringerà le due squadre appartenenti a serie minori inglesi di scendere nuovamente in campo l'una contro l'altra.
Subito dopo, l'arbitro ha assegnato una punizione agli avversari ed in questo momento ha commesso l'errore. Infatti, secondo il regolamento il direttore di gara doveva far ribattere il rigore o convalidare la rete. Dopo un primo no al reclamo, il caso è passato ad una sottocommissione della FA che ha disposto la ripetizione del match, la quale si giocherà il 29 settembre. Stavolta, però, si disputerà in casa del Mulbarton.
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