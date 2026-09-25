Nel corso di questa sosta per le Nazionali in cui si giocheranno gare di Nations League, in Inghilterra sono state disputate diverse partite della FA Cup. In Inghilterra, infatti, le squadre delle serie minori hanno avuto modo di giocare i rispettivi match della coppa nazionale più antica del mondo. Tra questi, figura anche quello che ha messo di fronte le seguenti squadre: il Woodford Town, che milita nella Essex Senior League; il Mulbarton Wanderers, che gioca Divison One North dell'Isthmian League. I due club si sono sfidati la scorsa settimana, per la precisione il 19 settembre, e la squadra in trasferta ha vinto 1-2. Tuttavia, a causa di errore dell'arbitro, questa gara dovrà essere ripetuta.

FA Cup, arbitro commette un errore: partita da rigiocare

CLUB STATEMENT | FA order Emirates FA Cup fixture vs Mulbarton Wanderers to be replayed.



The Woods will travel to Mulbarton’s Abode Arena on Tuesday, 29 September, with kick off set for 19:45 BST. The tie will be decided on the night.



Our full statement can be read below. ⤵️ pic.twitter.com/Fs2lHEXKXR — Woodford Town FC (@WoodfordTownFC) September 24, 2026

Sabato scorso ha avuto luogo la gara tra il Woodford Town ed il Mulbarton Wanderers, valevole per ildella coppa nazionale inglese. Dopo il vantaggio dei padroni di casa firmatoal minuto 42, nel secondo tempo gli ospiti hanno ribaltato il risultato grazie ai gol dial 67' eal sesto minuto di recupero. Grazie a questo punteggio, la squadra che milita nell'Isthmian League ha staccato il pass per il prossimo turno. Tuttavia, un clamoroso imprevisto senza precedenti ha costringerà le due squadre appartenenti a serie minori inglesi di scendere nuovamente in campo l'una contro l'altra.Nelle ultime ore, infatti, il sito inglese talkSPORT ha riportato che negli ultimi giorni il Woodford Town ha presentato unalla FA. La squadra di casa di quel match ha voluto fare ciò a causa di una decisione che l'arbitro ha preso al 30'. In quel momento, il Woodford ha segnato su calcio dima il direttore di gara hala rete a causa di un'invasione da parte di alcuni giocatori della squadra di casa.

Subito dopo, l'arbitro ha assegnato una punizione agli avversari ed in questo momento ha commesso l'errore. Infatti, secondo il regolamento il direttore di gara doveva far ribattere il rigore o convalidare la rete. Dopo un primo no al reclamo, il caso è passato ad una sottocommissione della FA che ha disposto la ripetizione del match, la quale si giocherà il 29 settembre. Stavolta, però, si disputerà in casa del Mulbarton.