Ecco i calciatori che scenderanno in campo stasera
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Si sta avvicinando sempre di più il calcio d'inizio della sfida di questa sera che metterà di fronte l'Italia ed il Belgio. Le due selezioni europee, infatti, giocheranno contro in occasione della prima giornata della Nations League. Entrambe, insieme alla Francia ed alla Turchia, compongono il Girone 1 della Lega A. La sfida tra gli Azzurri allenati, di nuovo, da Roberto Mancini ed i Diavoli Rossi che hanno come commissario tecnico l'ex centrocampista del Milan Mark van Bommel avrà inizio alle ore 20:45. L'incontro si disputerà presso lo Stadio Olimpico di Roma e l'arbitro della gara sarà il tedesco Siebert. In attesa del fischio d'inizio, ecco a voi le formazioni ufficiali di questa sera.
Le formazioni ufficiali di Italia-BelgioDa questa sera avrà inizio la seconda esperienza di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. L'ex calciatore della Sampdoria, infatti, aveva già allenato gli Azzurri dal 2018 al 2023. Durante questo periodo, ha vinto l'Europeo nell'estate del 2021 battendo ai rigori l'Inghilterra al Wembley Stadium. Tuttavia, nel marzo del 2022 ha fallito la qualificazione al Mondiale di quell'anno. Nel mese di agosto di tre anni fa, il Mancio ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di ct e poi ha firmato per l'Arabia Saudita. Anche quest'anno, con Gattuso in panchina, l'Italia non ha ottenuto il pass per il Mondiale al quale, invece, ha partecipato il Belgio. I Diavoli Rossi hanno raggiunto i quarti di finale, dove sono stati eliminati dalla Spagna poi vincitrice del torneo. Dopo la competizione, Rudi Garcia ha deciso lasciare la panchina della Nazionale ed al suo posto è arrivato l'olandese van Bommel.
Di seguito, le formazioni ufficiali di questa sera:
- ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori; Tonali, Romano, Barella; Cambiaghi, Pio Esposito, Kean. Commissario tecnico: Mancini
- BELGIO (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Raskin, Tielemans; Godts, De Bruyne, Moreira; De Ketelaere. Commissario tecnico: van Bommel
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