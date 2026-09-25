Si sta avvicinando sempre di più il calcio d'inizio della sfida di questa sera che metterà di fronte l'Italia ed il Belgio. Le due selezioni europee, infatti, giocheranno contro in occasione della prima giornata della Nations League. Entrambe, insieme alla Francia ed alla Turchia, compongono il Girone 1 della Lega A. La sfida tra gli Azzurri allenati, di nuovo, da Roberto Mancini ed i Diavoli Rossi che hanno come commissario tecnico l'ex centrocampista del Milan Mark van Bommel avrà inizio alle ore 20:45. L'incontro si disputerà presso lo Stadio Olimpico di Roma e l'arbitro della gara sarà il tedesco Siebert. In attesa del fischio d'inizio, ecco a voi le formazioni ufficiali di questa sera.

Le formazioni ufficiali di Italia-Belgio

Da questa sera avrà inizio la seconda esperienza di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. L'ex calciatore della, infatti, aveva già allenato gli Azzurri dalal. Durante questo periodo, ha vinto l'nell'estate delbattendo ai rigori l'al Wembley Stadium. Tuttavia, nel marzo delha fallito la qualificazione aldi quell'anno. Nel mese di agosto di tre anni fa, il Mancio ha rassegnato ledal ruolo di ct e poi ha firmato per l'. Anche quest'anno, conin panchina, l'Italia non ha ottenuto il pass per il Mondiale al quale, invece, ha partecipato il Belgio. I Diavoli Rossi hanno raggiunto i quarti di finale, dove sono stati eliminati dallapoi vincitrice del torneo. Dopo la competizione,ha deciso lasciare la panchina della Nazionale ed al suo posto è arrivato l'olandese van Bommel.

Bergamo, Italia - 26 marzo 2026: Gianluigi Donnarumma dell'Italia osserva durante la partita dei Play-off per il Mondiale tra Italia ed Irlanda del Nord allo Stadio di Bergamo. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Di seguito, le formazioni ufficiali di questa sera: