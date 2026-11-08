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Il Tottenham Hotspur ha visto interrompersi la sua breve striscia di vittorie in Premier League. Gli Spurs hanno iniziato molto male la stagione: vecchi traumi del passato, tanti nuovi acquisti da inserire, infortuni passati da gestire e indicazioni tattiche inadatte. I primi mesi del campionato inglese sono stati ampiamente insufficienti per la squadra londinese: dalla dirigenza al tecnico, passando per le prestazioni dei giocatori.

Micky van de Ven has just MISPLACED a pass.



🔹 40/40 passes completed at Chelsea after the 39th minute

🔹 123/123 vs. Palace

🔹 28/28 vs. Leeds before his first misplaced pass



He has set a new Premier League record of 191 passes completed in a row. pic.twitter.com/KBL7AnQ6il — Statman Dave (@StatmanDave) November 7, 2026

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1 Pagina 1 2 Van de Ven è diventato un passatore d'élite

Il Tottenham ci ha messo benprima di trovare la rete e la sua sterilità offensiva ha preoccupato parecchio i tifosi. Eppure, la prima cosa che è stata sistemata è stata la fase difensiva, vero perno delle rose allenate dall'italiano. Così, gli Spurs, dal ritorno dalla sosta di ottobre, sono stati una delle squadre che hanno subitodell'intero campionato inglese. A favorire questo dato, ci sono state le ottime parate di Kinsky, ma soprattutto le ottime prestazioni di