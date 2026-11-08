Il capitano degli Spurs è sempre più centrale negli schemi di De Zerbi: il suo ruolo in costruzione, assieme a Van Hecke, è fondamentale
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Il Tottenham Hotspur ha visto interrompersi la sua breve striscia di vittorie in Premier League. Gli Spurs hanno iniziato molto male la stagione: vecchi traumi del passato, tanti nuovi acquisti da inserire, infortuni passati da gestire e indicazioni tattiche inadatte. I primi mesi del campionato inglese sono stati ampiamente insufficienti per la squadra londinese: dalla dirigenza al tecnico, passando per le prestazioni dei giocatori.Il Tottenham ci ha messo ben 5 partite prima di trovare la rete e la sua sterilità offensiva ha preoccupato parecchio i tifosi. Eppure, la prima cosa che è stata sistemata è stata la fase difensiva, vero perno delle rose allenate dall'italiano. Così, gli Spurs, dal ritorno dalla sosta di ottobre, sono stati una delle squadre che hanno subito meno xG dell'intero campionato inglese. A favorire questo dato, ci sono state le ottime parate di Kinsky, ma soprattutto le ottime prestazioni di Van Hecke e van de Ven.
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