I Gunners si portano a +6 sul City: un risultato importante che permette ad Arteta di rimanere in vetta durante la sosta nazionali
La Premier League inizia a dare le prime indicazioni sulle varie squadre del campionato. La lotta per il campionato sembra essere riservata ancora alle sole Arsenal e Manchester City. Tuttavia, i risultati di ieri hanno consegnato degli esiti netti sui percorsi dei due club. I Citizens, entrati in un periodo complicato per via delle vicende extra-campo, hanno iniziato a non consegnare i risultati attesi. La squadra di Enzo Maresca ha perso le ultime 3 partite di Premier League: 2-1 contro l'Aston Villa, 0-1 contro il Brighton e il 3-1 rimediato nella serata di ieri contro il Nottingham Forest.
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