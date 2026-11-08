I Gunners si portano a +6 sul City: un risultato importante che permette ad Arteta di rimanere in vetta durante la sosta nazionali

Pietro Rusconi
Clicca qui e scegli Derbyderbyderby.it come fonte preferita su Google!

La Premier League inizia a dare le prime indicazioni sulle varie squadre del campionato. La lotta per il campionato sembra essere riservata ancora alle sole Arsenal e Manchester City. Tuttavia, i risultati di ieri hanno consegnato degli esiti netti sui percorsi dei due club. I Citizens, entrati in un periodo complicato per via delle vicende extra-campo, hanno iniziato a non consegnare i risultati attesi. La squadra di Enzo Maresca ha perso le ultime 3 partite di Premier League: 2-1 contro l'Aston Villa, 0-1 contro il Brighton e il 3-1 rimediato nella serata di ieri contro il Nottingham Forest.

Arsenal FC v Hull City - Premier League 2026/27
Il match è stato in salita fin da subito, con le reti di Jair e Delap che hanno condotto la squadra allenata da Glasner sul 2-o nel primo tempo. Poi, dopo la meravigliosa rete di Cherki, l'attaccante ex Chelsea ha firmato la sua personale doppietta, affondando il City. Un risultato particolarmente pesante anche per via della vittoria dell'Arsenal sull'Hull City, che permette ai Gunners di andare a +6 e raggiungere un traguardo importante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti