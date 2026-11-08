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La Premier League inizia a dare le prime indicazioni sulle varie squadre del campionato. La lotta per il campionato sembra essere riservata ancora alle sole Arsenal e Manchester City. Tuttavia, i risultati di ieri hanno consegnato degli esiti netti sui percorsi dei due club. I Citizens, entrati in un periodo complicato per via delle vicende extra-campo, hanno iniziato a non consegnare i risultati attesi. La squadra di Enzo Maresca ha perso le ultime 3 partite di Premier League: 2-1 contro l'Aston Villa, 0-1 contro il Brighton e il 3-1 rimediato nella serata di ieri contro il Nottingham Forest.

Arsenal are looking increasingly likely to win the Premier League, here are the latest title-winning chances, via Kalshi:



71% — Arsenal

12% — Manchester City

8% — Brighton

5% — Liverpool

4% — Chelsea. pic.twitter.com/PcFz0PzklM — Kalshi FC (@KalshiFC) November 7, 2026

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1 Pagina 1 2 L'Arsenal non sbaglia contro l'Hull City

Il match è stato in salita fin da subito, con le reti di Jair eche hanno condotto la squadra allenata da Glasner sul 2-o nel primo tempo. Poi, dopo la meravigliosa rete di Cherki, l'attaccante ex Chelsea ha firmato la sua personale doppietta, affondando il City. Un risultato particolarmente pesante anche per via della vittoria dell'Arsenal sull'Hull City, che permette ai Gunners di andare a +e raggiungere un traguardo importante.