Senza partite di lunedì per la sosta delle nazionali, e con il big match tra Atletico e Barcellona, si è chiusa la dodicesima giornata de LaLiga. Con la vittoria in rimonta i blaugrana si confermano in vetta alla classifica, con il Real che però segue da molto vicino. Con la sconfitta, i colchoneros si fermano a 7 successi consecutivi e piombano a meno 5 punti dal primo posto. Ripercorriamo i risultati della dodicesima giornata di LaLiga e vediamo come cambia la classifica.

LaLiga, il Real vince ancora e il Malaga sprofonda

Il dodicesimo turno del campionato spagnolo è stato quello con più 0-0 da inizio stagione e l'anticipo del venerdì è uno dei tre totali. Ilinfatti non è riuscito ad andare oltre questo risultato in casa contro il Deportivo Alavés. La squadra di Garcia Plaza resta al sesto posto, ma perde contatto con quelle davanti. Il sabato si è aperto con lo scontro tra le neopromosse. I padroni di casa hanno perso nuovamente (1-2), rimanendo ultimi a soli 5 punti. Gli ospiti hanno invece trovato i primi punti in trasferta.

Il secondo 0-0 è stato quello tra Espanyol e Deportivo de a Coruña, con i primi che dopo il cambio allenatore restano imbattuti. Con un altro pareggio, ma per 1-1, è finita la sfida tra Osasuna e Athletic Bilbao. Al vantaggio all'84esimo di Nico Williams ha risposto al 90esimo Catena, evitando alla squadra di Pamplona una sconfitta casalinga che manca dal 12 settembre. Il sabato si è chiuso con il netto successo per 0-3 del Real Madrid a Valencia. I blancos sono ora al secondo posto in solitaria.

Il Barcellona sbanca il Metropolitano, volano Betis e Real Sociedad

L'anticipo della domenica ha visto scendere in campo Elche e, con gli ospiti che dopo un primo tempo complicato sono riusciti a passare per 0-2 segnando dopo l'80esimo le due reti. La squadra di Pellegrini si conferma al quarto posto e avvicina l'Atletico Madrid, ora a soli 2 punti. Successo importante anche per laper 1-0 con il Rayo Vallecano. Con la vittoria si conferma al quinto posto, allungando sul Siviglia.

MADRID, SPAGNA - NOVEMBRE 08: Fermin Lopez del FC Barcelona esulta dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Atletico Madrid e FC Barcelona al Wanda Metropolitano l'8 novembre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

In serata, il Villarreal ha superato con più fatica del previsto il Getafe (2-0), portandosi a ridosso della zona europea. Sempre alle 18:30 è arrivato l'ultimo 0-0 di giornata, quello tra Celta Vigo e Levante. Il turno si è infine chiuso con il big match tra Atletico e Barcellona. Al vantaggio immediato di Giuliano Simeone ha risposto Fermín López con una doppietta. I blaugrana si portano a più 3 sul Real, mentre i colchoneros a meno 5 dalla vetta e a meno 2 dai blancos.