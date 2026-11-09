La sconfitta contro il Nottingham ha sancito la terza consecutiva per gli uomini di Maresca, in crisi nera in Premier League
Manchester City-Brighton, nell'intervallo la corsa dei tifosi con le zucche!
L'impatto di Enzo Maresca con il mondo Manchester City, dopo un avvio strabiliante, si sta mettendo nei binari sbagliati. Il tecnico campano ex Leicester e Chelsea ha raccolto in estate la pesantissima eredità di Pep Guardiola che, in dieci anni alla guida dei Citizens, ha vinto tutto cambiando, per sempre, la filosofia del club. Dopo le otto vittorie consecutive fra Premier League e Champions League, arrivate in risposta alla sconfitta senza appello nel Community Shield contro l'Arsenal, più di qualcosa si è inceppato. Infatti, nelle ultime sette partite, escludendo la Carabao Cup, sono arrivate quattro sconfitte, di cui tre consecutivamente in campionato.
Maresca come Guardiola ma con 8 anni in menoLa condanna che pende sulla testa del club, della società, dei giocatori e dello stesso Maresca, in merito alle irregolarità finanziarie perpetrate tra il 2009 e il 2018, sta inevitabilmente condizionando la stagione del Manchester City, con l'ombra della retrocessione e della penalizzazione che cresce sempre più. Tuttavia, nonostante la grave situazione extra campo, qualcosa a livello tecnico tattico si è rotto, favorendo già adesso il paragone tra Maresca e Guardiola.
La rovinosa sconfitta sul campo del Nottingham Forest , trascinato dall'ex Liam Delap, autore di una doppietta da attaccante vero, ha fatto sprofondare nel baratro Haaland e compagni, giunti alla terza sconfitta consecutiva in Premier. L'ultima volta, e anche la prima per Pep, che il club di Manchester ne perse tre di fila era il 2024, quando cadde sotto i colpi del Bournemouth, Brighton e Tottenham, nel momento più complicato dell'era Guardiola.
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Cosa non sta funzionandoNell'arco delle ultime sette partite, la difesa è stata un autentico colabrodo, subendo 15 reti con una media di circa 2 gol incassati a partita. Le colpe vanno sempre divise equamente, ma la maggior parte di queste sono colpa di un Donnarumma appannato come non mai e criticatissimo in Inghilterra e, soprattutto, di un reparto difensivo che concede oltremisura e contro qualsiasi avversario. Significativo, in questo senso, il doppio cambio effettuato da Maresca all'intervallo dell'ultima partita, quando ha tolto Guehi e Gvardiol, due quarti della difesa, autori di una prestazione horror.
Inoltre, manca un terminale offensivo in grado di spalleggiare Haaland. Il norvegese, a quota 9 gol in campionato, non ha una riserva di ruolo e la batteria di esterni e trequartisti, ad eccezione di Cherki (5 gol in totale), latita a incidere. Foden ha segnato solo una volta in campionato, così come Doku. Semenyo ne ha realizzati due, ma è infortunato da tempo e Ndiaye, arrivato dall'Everton, è ancora a secco nonostante i tanti tiri verso la porta.
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