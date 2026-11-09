L'impatto di Enzo Maresca con il mondo Manchester City, dopo un avvio strabiliante, si sta mettendo nei binari sbagliati. Il tecnico campano ex Leicester e Chelsea ha raccolto in estate la pesantissima eredità di Pep Guardiola che, in dieci anni alla guida dei Citizens, ha vinto tutto cambiando, per sempre, la filosofia del club. Dopo le otto vittorie consecutive fra Premier League e Champions League, arrivate in risposta alla sconfitta senza appello nel Community Shield contro l'Arsenal, più di qualcosa si è inceppato. Infatti, nelle ultime sette partite, escludendo la Carabao Cup, sono arrivate quattro sconfitte, di cui tre consecutivamente in campionato.

Maresca come Guardiola ma con 8 anni in meno

La condanna che pende sulla testa del club, della società, dei giocatori e dello stesso Maresca, in merito alle irregolarità finanziarie perpetrate tra il 2009 e il 2018, sta inevitabilmente condizionando la stagione del, con l'ombra della retrocessione e della penalizzazione che cresce sempre più. Tuttavia, nonostante la grave situazione extra campo, qualcosa a livello tecnico tattico si è rotto, favorendo già adesso il paragone tra

LONDON, ENGLAND - AUGUST 28: Enzo Maresca, allenatore del Manchester City, osserva prima della partita di Premier League 2026/27 tra Crystal Palace FC e Manchester City a Selhurst Park il 28 agosto 2026 a Londra, Inghilterra. (Photo by Richard Heathcote/Getty Images)

La rovinosa sconfitta sul campo del Nottingham Forest , trascinato dall'ex Liam Delap, autore di una doppietta da attaccante vero, ha fatto sprofondare nel baratro Haaland e compagni, giunti alla terza sconfitta consecutiva in Premier. L'ultima volta, e anche la prima per Pep, che il club di Manchester ne perse tre di fila era il 2024, quando cadde sotto i colpi del Bournemouth, Brighton e Tottenham, nel momento più complicato dell'era Guardiola.

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Cosa non sta funzionando

Nell'arco delle ultime sette partite, la difesa è stata un autentico colabrodo, subendocon una media di circa 2 gol incassati a partita. Le colpe vanno sempre divise equamente, ma la maggior parte di queste sono colpa di unappannato come non mai e criticatissimo in Inghilterra e, soprattutto, di un reparto difensivo che concede oltremisura e contro qualsiasi avversario. Significativo, in questo senso, il doppio cambio effettuato daall'intervallo dell'ultima partita, quando ha tolto, due quarti della difesa, autori di una prestazione horror.

BIRMINGHAM, ENGLAND - OCTOBER 24: Nicolas Jackson dell'Aston Villa segna il secondo gol della sua squadra superando Gianluigi Donnarumma del Manchester City durante la partita di Premier League 2026/27 tra Aston Villa FC e Manchester City a Villa Park il 24 ottobre 2026 a Birmingham, Inghilterra. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

Inoltre, manca un terminale offensivo in grado di spalleggiare Haaland. Il norvegese, a quota 9 gol in campionato, non ha una riserva di ruolo e la batteria di esterni e trequartisti, ad eccezione di Cherki (5 gol in totale), latita a incidere. Foden ha segnato solo una volta in campionato, così come Doku. Semenyo ne ha realizzati due, ma è infortunato da tempo e Ndiaye, arrivato dall'Everton, è ancora a secco nonostante i tanti tiri verso la porta.