È tutto pronto per l'inizio della nuova edizione della Champions League. Enzo Maresca prepara il suo personalissimo esordio nella massima competizione europea sulla panchina del Manchester City contro il Porto, e lo fa a ritmo di musica. I calciatori vice campioni d'Inghilterra conducono la sessione di allenamento ascoltando una dance music scelta direttamente da loro stessi su preciso invito del tecnico italiano. Maresca introduce questa novità per imprimere il proprio marchio personale sulla squadra e allontanare il ricordo pesante di Pep Guardiola.

L'entusiasmo in Premier e la spiegazione di Maresca

L'allenatore sfrutta l'entusiasmo alle stelle del gruppo dopo aver conquistato la vetta dellagrazie a tre vittorie consecutive nelle prime tre partite. Il tecnico piazza degliall'aperto per la sessione, riproponendo un metodo già testato durante le sue esperienze al Leicester e al Chelsea.spiega chiaramente la sua scelta: "Ho voluto introdurre questo metodo anche qui, vedo che i giocatori con la musica siano più felici e lavorino meglio, è proprio per questo". Il calcio offre d'altronde altri esempi di metodi singolari. Silviousava unasull'occhio per i propri calciatori, mentre Luisutilizza unal PSG come esercitazione di posizionamento e movimento.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 5 SETTEMBRE: Enzo Maresca, allenatore del Manchester City, dopo la partita di Premier League 2026/27 tra Manchester City e Coventry City all'Etihad Stadium, il 5 settembre 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

I benefici fisici e l'impatto psicologico

Questa innovazione porta numerosidurante gli allenamenti sportivi. Ascoltaredistrae la mente dai segnali die riduce lo sforzo percepito fino al 10% negli esercizi di media intensità. Le note stimolano il rilascio died endorfine, regalando un senso die migliorando la tolleranza al dolore e alla tensione durante gliintensi. Questa astuta mossa permette adi inserirsi definitivamente nella mente dei giocatori. Il mister porta così la squadra a guardare avanti e abbandona una volta per tutte il ricordo ingombrante del suo predecessore.