Maresca rivoluziona il City con la dance music in allenamento. La mossa psicologica allontana l'era Guardiola e sprona i giocatori verso il futuro
Il Manchester City si diverte ricreando i meme: il risultato è da ridere
È tutto pronto per l'inizio della nuova edizione della Champions League. Enzo Maresca prepara il suo personalissimo esordio nella massima competizione europea sulla panchina del Manchester City contro il Porto, e lo fa a ritmo di musica. I calciatori vice campioni d'Inghilterra conducono la sessione di allenamento ascoltando una dance music scelta direttamente da loro stessi su preciso invito del tecnico italiano. Maresca introduce questa novità per imprimere il proprio marchio personale sulla squadra e allontanare il ricordo pesante di Pep Guardiola.
L'entusiasmo in Premier e la spiegazione di MarescaL'allenatore sfrutta l'entusiasmo alle stelle del gruppo dopo aver conquistato la vetta della Premier League grazie a tre vittorie consecutive nelle prime tre partite. Il tecnico piazza degli altoparlanti all'aperto per la sessione, riproponendo un metodo già testato durante le sue esperienze al Leicester e al Chelsea. Maresca spiega chiaramente la sua scelta: "Ho voluto introdurre questo metodo anche qui, vedo che i giocatori con la musica siano più felici e lavorino meglio, è proprio per questo". Il calcio offre d'altronde altri esempi di metodi singolari. Silvio Baldini usava una benda sull'occhio per i propri calciatori, mentre Luis Enrique utilizza un maxischermo al PSG come esercitazione di posizionamento e movimento.
I benefici fisici e l'impatto psicologicoQuesta innovazione porta numerosi benefici durante gli allenamenti sportivi. Ascoltare musica distrae la mente dai segnali di stanchezza e riduce lo sforzo percepito fino al 10% negli esercizi di media intensità. Le note stimolano il rilascio di dopamina ed endorfine, regalando un senso di benessere e migliorando la tolleranza al dolore e alla tensione durante gli sforzi intensi. Questa astuta mossa permette a Maresca di inserirsi definitivamente nella mente dei giocatori. Il mister porta così la squadra a guardare avanti e abbandona una volta per tutte il ricordo ingombrante del suo predecessore.
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