Francesco Farioli parla in conferenza stampa alla vigilia del suo debutto assoluto in Champions League
Il video di Natale del Porto celebra l'italianità di Francesco Farioli
Francesco Farioli prende la parola in conferenza stampa alla vigilia del suo esordio assoluto in Champions League contro il Manchester City. Il tecnico italiano risponde in modo diretto alle domande sul ritardo di questo grande debutto e ricorda con orgoglio la precedente qualificazione ottenuta alla guida dell'Ajax. L'allenatore rivendica con grande forza la sua scelta professionale e dichiara testualmente: "Sono felice di essere in Champions a 37 anni. Mi ero qualificato in precedenza, ma questo ritardo per il mio esordio ha avuto tutto il senso del mondo". Farioli ribadisce inoltre l'enorme importanza del suo passaggio al club portoghese: "È valso di più che avere qualche partita in più in Champions".
L'approccio alla gara e le motivazioni europeeL'allenatore affronta il prestigioso appuntamento con estrema serenità e tranquillità: "Credo che tutto arrivi al momento giusto". Il mister spiega lucidamente l'approccio meticoloso del suo staff in vista della gara: "Domani sarà la mia prima partita, ma trattiamo tutti i match con la stessa attenzione ai dettagli e lo stesso focus". Il tecnico del Porto evidenzia la grande facilità nel trovare le giuste motivazioni in ambito europeo rispetto al campionato nazionale, dove serve spingere sempre al massimo sull'acceleratore mentale. Farioli individua infine i fattori cruciali per superare l'ostacolo inglese: "La chiave sarà la nostra strategia e la capacità di eseguire a livello individuale e collettivo".
L'avversario milionario e la promessa di battagliaIl tecnico italiano inquadra la spaventosa forza del club avversario sciorinando cifre e numeri impressionanti: "Giocheremo contro una delle migliori squadre al mondo, che ha investito 527 milioni di euro in questo mercato, più di 3 miliardi negli ultimi anni". Il mister riconosce l'evidente strapotere tecnico ed economico dei fuoriclasse di Maresca: "È una squadra costruita per vincere tutto". L'allenatore lancia infine la sua fiera promessa di battaglia per infiammare il cuore dei tifosi portoghesi presenti allo stadio: "Noi scenderemo in campo per cercare di rendergli la vita difficile".
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