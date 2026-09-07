Francesco Farioli prende la parola in conferenza stampa alla vigilia del suo esordio assoluto in Champions League contro il Manchester City. Il tecnico italiano risponde in modo diretto alle domande sul ritardo di questo grande debutto e ricorda con orgoglio la precedente qualificazione ottenuta alla guida dell'Ajax. L'allenatore rivendica con grande forza la sua scelta professionale e dichiara testualmente: "Sono felice di essere in Champions a 37 anni. Mi ero qualificato in precedenza, ma questo ritardo per il mio esordio ha avuto tutto il senso del mondo". Farioli ribadisce inoltre l'enorme importanza del suo passaggio al club portoghese: "È valso di più che avere qualche partita in più in Champions".

L'approccio alla gara e le motivazioni europee

L'allenatore affronta il prestigiosocon estrema serenità e tranquillità: "Credo che tutto arrivi al momento giusto". Il mister spiega lucidamente l'approcciodel suo staff in vista della gara: "Domani sarà la mia prima partita, ma trattiamo tutti i match con la stessa attenzione ai dettagli e lo stesso focus". Il tecnico delevidenzia la grande facilità nel trovare le giuste motivazioni in ambito europeo rispetto alnazionale, dove serve spingere sempre al massimomentale.individua infine i fattori cruciali per superare l'ostacolo inglese: "La chiave sarà la nostra strategia e la capacità di eseguire a livello individuale e collettivo".

PORTO, PORTOGALLO - 25 LUGLIO: Francesco Farioli, allenatore dell'FC Porto, durante la presentazione della squadra per la stagione 2026/2027 prima di una partita amichevole pre-campionato tra l'FC Porto e l'Aston Villa all'Estadio do Dragao il 25 luglio 2026 a Porto, Portogallo. (Foto di Octavio Passos/Getty Images)

L'avversario milionario e la promessa di battaglia

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