Dopo un pessimo inizio di stagione, la Fiorentina ha deciso di voltare immediatamente pagina. È ufficiale, infatti, il ritorno di Paolo Vanoli come allenatore.
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La Fiorentina ha voltato totalmente pagina. Le tre sconfitte di fila collezionate con Fabio Grosso al timone hanno portato alla decisione che si paventava nelle ultime ore. Paolo Vanoli è ufficialmente il nuovo allenatore al quale i tifosi e la società affidano le proprie speranze di risalita in classifica.
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Fiorentina, ci siamo: Vanoli è il nuovo allenatoreCambiare tutto per non cambiare nulla, o quasi. Il mercato roboante della Fiorentina prometteva scintille e un campionato di assoluto livello. Gli oltre 100 milioni di euro di investimenti avrebbero avuto come scopo riportare i Viola in Europa. A dire il vero, l'inizio di stagione non è affatto andato come ci si attendeva. Dopo un incoraggiante esordio in Coppa Italia con un poker rifilato al Benevento, la Viola è letteralmente crollata. Prima un 4-0 da incubo subìto all'Olimpico di Roma, quindi lo 0-3 rifilato dal Frosinone nel giorno del Centenario del club e, infine, un'altra sconfitta casalinga inflitta dal Torino.
Nonostante Fabio Grosso avesse rassicurato tutti nell'immediato post-partita, promettendo che non sarebbero arrivate le dimissioni da parte sua, il club ha comunque optato per un cambio immediato della conduzione tecnica. A sostituire il Campione del Mondo 2006 sarà Paolo Vanoli. Dopo le esperienze tra Spartak Mosca, Venezia e Torino, il classe 1972 nativo di Varese aveva già scelto Firenze la scorsa stagione dopo un inizio tremendo con Stefano Pioli esonerato dopo 10 giornate e soltanto 4 punti raccolti.
Dopo alcune difficoltà iniziali, Vanoli era riuscito a risollevare gradualmente l'umore e a riportare maggiore serenità nell'ambiente fiorentino. Il 10 maggio il pareggio con il Genoa per 0-0 concesse il punto decisivo per salvarsi aritmeticamente con due giornate di anticipo. Così, la Fiorentina è diventata la prima squadra a mantenere la categoria dopo che nelle prime 14 giornate non era stato ottenuto neppure un successo. Dopo aver lasciato i Viola al termine della stagione, a Firenze si decide di puntare ancora su di lui per migliorare le sorti di un'annata iniziata col piede storto.
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