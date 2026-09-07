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Il weekend degli ex Serie A

Brasile, Arabia Saudita, Turchia e non solo. Le migliori giocate degli ex Serie A in questo weekend sono arrivate da ogni angolo del mondo: in Sudamerica l'ex Inter Gabigol è ormai una sentenza, anche se adesso dovrà caricarsi tutto il peso dell'attacco sulle spalle dato che Neymar sarà fuori per un bel po'. In Arabia, invece, c'è la prima fuga dell'Al-Hilal grazie alla rete di Sergej Milinkovic-Savic. Spettacolo, infine, in Turchia, dove tanti ex calciatori del nostro campionato si sono affrontati faccia a faccia.

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