Una delle sfida che andrà in scena nel corso della giornata di domani metterà di fronte il Manchester City allenato da Enzo Maresca ed il Coventry City di Frank Lampard. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione del terzo turno della Premier League. L'incontro avrà inizio alle ore 16:00 presso l'Etihad Stadium. In vista di quest'incontro, nel corso della giornata odierna ha avuto luogo la conferenza stampa di Maresca, il quale ha rilasciato diverse dichiarazioni.

Maresca: "Enzo Fernandez lo conosco bene, è un vincente"

Nelle sue prime due partite in qualità di tecnico della squadra di Manchester, Maresca ha ottenuto sei punti. Infatti, i Citizens hanno esordito in campionato battendoilmentre nella scorsa giornata hanno vintoa Londra contro il. Domani sarà il turno del Coventry City che, per ora, non ha ancora ottenuto punti e la casella dei gol segnati è a quota zero. In conferenza stampa, Maresca ha parlato del: "Sono molto, molto felice perché la proprietà ha dimostrato tanto impegno e hanno sostenuto le mie scelte. Adesso la rosa è al completo ed è tempo di lavorare".

Londra, Inghilterra - 28 agosto 2026: Enzo Maresca, allenatore del Manchester City, arriva allo stadio prima della partita di Premier League 2026/27 tra Crystal Palace e Manchester City al Selhurst Park. (Foto di Richard Heathcote/Getty Images)

In seguito, l'italiano ha speso qualche parola nei confronti di Enzo Fernandez, giocatore che il Manchester City ha comprato dal Chelsea negli ultimi giorni di calciomercato spendendo più di 100 milioni di euro. Con le sue dichiarazioni, il tecnico ha voluto elogiare il centrocampista con il quale ha già lavorato ai tempi dei Blues e, insieme, hanno vinto Conference League e Mondiale per Club: "Lo conosco bene e so cosa può dare alla squadra. Enzo ha una mentalità vincente e sa come si vincono competizioni importanti. Domani ci sarà ed il suo arrivo qui è molto importante per noi"

Enzo 💬 I know Enzo [Fernández] quite well and I know what he can bring to the team. He is a winner, a winner’s mentality and knows how to win. The World Cup, Club World Cup. pic.twitter.com/PmDR30xG1t — Manchester City (@ManCity) September 4, 2026

Successivamente, Maresca ha parlato della sfida di domani pomeriggio contro il Coventry City: "A queste partite bisogna prestare molta attenzione ed essere sempre concentrati altrimenti diventano difficili. Per capire come giocano, ho guardato dei loro match della scorsa stagione ed anche delle partite di Lampard quando allenava Everton e Chelsea. Adesso stanno facendo fatica perché sono in Premier League, ma sicuramente faranno un buon lavoro".