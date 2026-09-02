Le ultime ore della sessione estiva di calciomercato hanno regalato una notizia bomba: il trasferimento di Enzo Fernandez dal Chelsea al Manchester City. Per la squadra di Enzo Maresca si è trattato del sesto innesto di un mercato semplicemente da protagonista, sia in entrata che in uscita. La trattativa, come ricordiamo, si è chiusa sui 145 milioni di euro. Un investimento che rende l'ormai ex Blues il quarto trasferimento più costoso di sempre. La notizia dell'arrivo dell'argentino all'Etihad Stadium è stata fonte di entusiasmo per tutto l'ambiente Citizens, uno su tutti Erling Haaland... a modo suo.

Manchester City, Haaland accoglie Enzo Fernandez con ironia: "Ora posso andare a dormire"

🚨 Erling Haaland reacting to Enzo Fernandez's transfer:



"Yeah good now I can go to bed" pic.twitter.com/8BuIgtTHO9 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 1, 2026

Ilè stata senza dubbio uno dei club protagonisti di questa sessione estiva di calciomercato, terminata ieri sera. Alla squadra di Enzonon sono bastati gli acquisti (a prezzi non da poco) diche a poche ore dal gong ha messo a segno il colpo della stagione: Enzo Fernandez . L'argentino è stato acquistato dal, come accennato, per la cifra di 145 milioni di euro. L'ex Blues ha firmato un contratto fino al 2032.

La notizia del possibile trasferimento del centrocampista argentino, ufficializzata poco prima della mezzanotte (23:30), era iniziata a circolare da giorni e più di qualcuno l'ha presa con ironia dato poi il poco tempo a disposizione per chiudere la trattativa. Ma alla fine è arrivata la tanta attesa, e inaspettata, firma sul contratto. L'arrivo del classe 2001 va ad aggiungere ancora più qualità alla rosa dei Citizens e una notizia del genere non poteva certo non fare contento un giocatore del calibro di Erling Haaland, la cui curiosa reazione è diventata subito virale.

LONDRA, INGHILTERRA - 24 AGOSTO: Enzo Fernández del Chelsea osserva il campo prima della partita di Premier League 2026/27 tra Fulham e Chelsea FC a Craven Cottage, il 24 agosto 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

Alle 23:30 ora del Regno Unito, il club ha presentato ufficialmente l'ex giocatore del River Plate, un arrivo che il bomber della Norvegia ha festeggiato con una battuta sul ritardo dell'annuncio. "Bene, ora posso andare a dormire " , ha scherzato nel post di Instagram dove è stato pubblicato il video di presentazione del nativo di San Martín. La verità è che l'attaccante ha confessato tempo fa che idealmente va a dormire tra le 22:00 e le 22:30 per dormire dalle dieci alle undici ore , con l'intento di massimizzare il recupero e arrivare con la massima energia possibile ad ogni allenamento o partita . Una regola che ha infranto perché era impaziente di avere conferma dell'arrivo del suo nuovo compagno di squadra.