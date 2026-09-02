Enzo Fernandez saluta il Chelsea. Il centrocampista argentino, passato al Manchester City per una cifra record da circa 145 milioni di euro (acquisto più costoso nella storia della Premier League), ha deciso di salutare club e tifosi Blues dopo le tre stagioni e mezzo trascorse a Londra, con una lunga e toccante lettera d'addio.

"Non sono stati giorni facili per me"

Attraverso un lungo post sui propri canali social,ha deciso di dire addio al club londinese pubblicando una sincera lettera d'addio: "Caro Chelsea , voglio che tu sappia che questi non sono stati giorni facili per me. Scrivere queste parole non è facile. La verità è che. Tre anni fa, Cobham esono diventati casa per me e la mia famiglia. Mi sono affezionato alle persone, alla maglia e allo stemma di questo incredibile club".

LONDRA, INGHILTERRA - 15 AGOSTO: Enzo Fernandez del Chelsea reagisce durante l'amichevole pre-campionato tra Chelsea e Real Sociedad allo Stamford Bridge il 15 agosto 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

Continuando, il centrocampista argentino ha spiegato: "Credetemi quando dico che, dal momento in cui sono arrivato, sono diventato ossessionato dalla vittoria e dal portare a questo club tutti i trofei che la sua storia merita. Abbiamo sofferto, abbiamo pianto, mi sono arrabbiato molte volte, ma abbiamo anche festeggiato titoli e vittorie indimenticabili. Insieme, nei momenti belli e in quelli difficili. Vivo il calcio come vivo la mia vita: con passione e con tutto il cuore. Per questo voglio che voi sappiate che vi capisco. Vi capisco davvero, dal profondo del mio cuore".

Enzo Fernandez saluta il Chelsea

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