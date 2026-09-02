La toccante lettera d'addio del centrocampista argentino dopo il trasferimento

Antonino Paradino
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Enzo Fernandez saluta il Chelsea. Il centrocampista argentino, passato al Manchester City per una cifra record da circa 145 milioni di euro (acquisto più costoso nella storia della Premier League), ha deciso di salutare club e tifosi Blues dopo le tre stagioni e mezzo trascorse a Londra, con una lunga e toccante lettera d'addio.

"Non sono stati giorni facili per me"

Attraverso un lungo post sui propri canali social, Enzo Fernandez ha deciso di dire addio al club londinese pubblicando una sincera lettera d'addio: "Caro Chelsea, voglio che tu sappia che questi non sono stati giorni facili per me. Scrivere queste parole non è facile. La verità è che non stavo attraversando un buon periodo. Tre anni fa, Cobham e Stamford Bridge sono diventati casa per me e la mia famiglia. Mi sono affezionato alle persone, alla maglia e allo stemma di questo incredibile club".
Enzo Fernandez, Chelsea

Enzo Fernandez, Chelsea
LONDRA, INGHILTERRA - 15 AGOSTO: Enzo Fernandez del Chelsea reagisce durante l'amichevole pre-campionato tra Chelsea e Real Sociedad allo Stamford Bridge il 15 agosto 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

Continuando, il centrocampista argentino ha spiegato: "Credetemi quando dico che, dal momento in cui sono arrivato, sono diventato ossessionato dalla vittoria e dal portare a questo club tutti i trofei che la sua storia merita. Abbiamo sofferto, abbiamo pianto, mi sono arrabbiato molte volte, ma abbiamo anche festeggiato titoli e vittorie indimenticabili. Insieme, nei momenti belli e in quelli difficili. Vivo il calcio come vivo la mia vita: con passione e con tutto il cuore. Per questo voglio che voi sappiate che vi capisco. Vi capisco davvero, dal profondo del mio cuore".

Enzo Fernandez saluta il Chelsea

Nel corso del messaggio, l'ex Benfica ha poi sottolineato che il Chelsea rimarrà per sempre nel suo cuore: "Ma la vita è fatta di decisioni, e in questo momento mi trovo a dover prendere una di quelle decisioni difficili. L'ho già detto, ma lo ripeto: mi sono affezionato moltissimo a questo club. Il Chelsea avrà sempre un posto speciale nei miei pensieri e, soprattutto, nel mio cuore. Ma capisco anche come funziona il calcio. So quanto siete appassionati, perché lo sono anch'io. E se fossi al vostro posto, probabilmente la penserei allo stesso modo".
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Infine, Enzo Fernandez ha terminato la lettere d'addio ringraziando tifosi e club: "Voglio ringraziare ognuno di voi: lo staff, gli allenatori, lo staff medico, i fisioterapisti e tutti coloro che lavorano a Cobham e in questa grande istituzione. A tutti i miei compagni di squadra di questi anni, grazie di cuore per aver condiviso con me tanti momenti. Sono stato davvero felice qui e vi auguro tutto il meglio per il futuro. Grazie per tutto l'amore e il supporto che avete dato a me e alla mia famiglia in questi anni. Non lo dimenticherò mai. Sarete sempre nel mio cuore, Blues. Vi auguro sempre e solo il meglio".

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