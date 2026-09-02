I monegaschi bloccano all'ultimo il trasferimento del centrocampista al Chelsea
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Il mercato regala uno dei suoi colpi di scena più clamorosi proprio sull'orlo del gong finale. Il Chelsea aveva ormai trovato il sostituto di Enzo Fernandez, ma un improvviso cambio di strategia del Monaco ha fatto saltare tutto, mandando su tutte le furie i Blues.
Monaco-Chelsea: l'accordo raggiunto per CamaraIl protagonista è Lamine Camara, centrocampista senegalese di 22 anni in forza al Monaco, per il quale il Chelsea aveva raggiunto un'intesa sulla base di circa 55 milioni di euro complessivi, con il giocatore pronto a firmare un contratto fino al 2032, con opzione per un'ulteriore stagione. La trattativa sembrava ormai conclusa e, stando a quanto riportato dai vari media, Camara aveva anche iniziato le visite mediche sotto supervisione dello staff del Chelsea, con i club che stavano completando la documentazione necessaria. Inaspettatamente, tuttavia, si è riaperto uno spiraglio che il Monaco considerava chiuso, ma che ha cambiato tutte le carte in tavola.
Balogun, l'Everton riapre la trattativa e ribalta tuttoSecondo quanto raccontato, la decisione del Monaco è stata legata a Folarin Balogun, attaccante statunitense che era vicinissimo al trasferimento all'Everton per circa 45 milioni di euro più bonus, ma il trasferimento era rischiato di saltare in seguito ad alcuni problemi emersi durante le visite mediche. Quando però i Toffees hanno riaperto la trattativa, il Monaco ha preferito dare la priorità alla cessione dello statunitense, mettendo prima in stand-by l'accordo con il Chelsea per la cessione di Camara, e poi decidendo di cancellarlo definitivamente, mandando i Blues su tutte le furie. La reazione sarebbe infatti stata durissima e secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, il Chelsea avrebbe considerato il comportamento del Monaco come 'profondamente non professionale', sottolineando l'esistenza di un accordo tra le due società. 'Sky Sports', inoltre, ha confermato che l'intesa era anche stata formalizzata per iscritto e che il Chelsea riteneva l'operazione sostanzialmente completata.
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Camara resta al MonacoIl risultato finale è clamoroso: il Chelsea perde Enzo Fernandez, non riesce a sostituirlo e il Monaco conserva Camara. Una delle trattative più convulse dell'intera sessione estiva si chiude cosi, lasciando i Blues senza il rinforzo individuato per il centrocampo e trasformando Camara da nuovo acquisto annunciato a trasferimento definitivamente saltato.
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