Il mercato regala uno dei suoi colpi di scena più clamorosi proprio sull'orlo del gong finale. Il Chelsea aveva ormai trovato il sostituto di Enzo Fernandez, ma un improvviso cambio di strategia del Monaco ha fatto saltare tutto, mandando su tutte le furie i Blues.

Monaco-Chelsea: l'accordo raggiunto per Camara

Il protagonista è, centrocampista senegalese di 22 anni in forza al, per il quale ilaveva raggiunto un'intesa sulla base di circacomplessivi, con il giocatore pronto a firmare un contratto fino al, con opzione per un'ulteriore stagione. La trattativa sembrava ormaie, stando a quanto riportato dai vari media, Camara aveva anche iniziato lesotto supervisione dello staff del Chelsea, con i club che stavano completando lanecessaria. Inaspettatamente, tuttavia, si è riaperto unoche il Monaco considerava chiuso, ma che ha

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 09 AGOSTO: (IL SOLE FUORI, IL SOLE DOMENICA FUORI) Lamine Camara dell'AS Monaco durante l'amichevole di pre-stagione tra Liverpool FC e AS Monaco ad Anfield il 09 agosto 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Jan Kruger/Getty Images)

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Camara resta al Monaco

Secondo quanto raccontato, la decisione delè stata legata a, attaccante statunitense che era vicinissimo al trasferimento all'per circa, ma il trasferimento era rischiato diin seguito ad alcuniemersi durante le visite mediche. Quando però i Toffees hannola trattativa, il Monaco ha preferito dare laalla cessione dello statunitense, mettendo prima inl'accordo con il Chelsea per la cessione di, e poi decidendo didefinitivamente, mandando i Blues su tutte le furie. La reazione sarebbe infatti stata durissima e secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, il Chelsea avrebbe considerato il comportamento del Monaco come 'profondamente non professionale', sottolineando l'esistenza di untra le due società. 'Sky Sports', inoltre, ha confermato che l'intesa era anche stataper iscritto e che ilriteneva l'operazione sostanzialmente completata.Il risultato finale è clamoroso: il Chelsea perde, non riesce a sostituirlo e il Monaco conserva. Una delle trattative più convulse dell'intera sessione estiva si chiude cosi, lasciando i Blues senza il rinforzo individuato per il centrocampo e trasformando Camara da nuovo acquisto annunciato a trasferimento