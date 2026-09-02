A volte, per ripartire davvero, bisogna tornare da chi ha sempre creduto in te. Per Mykhailo Mudryk, la nuova avventura al Tottenham significa soprattutto questo: ritrovare Roberto De Zerbi, l’allenatore che forse più di chiunque altro ha saputo intravedere il talento dell’esterno ucraino.

Mudryk va al Tottenham e ritrova De Zerbi

BOURNEMOUTH, INGHILTERRA - 17 SETTEMBRE: Mykhaylo Mudryk del Chelsea osserva il campo durante il riscaldamento prima della partita di Premier League tra AFC Bournemouth e Chelsea FC al Vitality Stadium, il 17 settembre 2023 a Bournemouth, Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

Gli Spurs hanno raggiunto l’accordo con il Chelsea per il trasferimento in prestito del classe 2001, con un’opzione per l’acquisto a titolo definitivo. Un’operazione che offre a Mudryk la possibilità di ricominciare dopo un periodo estremamente complicato della sua carriera. Il 25enne è infatti tornato disponibile durante l’estate dopo la conclusione del procedimento antidoping che lo aveva tenuto lontano dalle competizioni dal 2024. Al Tottenham ritroverà però un volto particolarmente familiare. De Zerbi lo aveva allenato allo Shakhtar Donetsk, contribuendo alla crescita di un ragazzo che già allora mostrava velocità, tecnica e qualità fuori dal comune. Il tecnico italiano è sempre stato uno dei suoi principali estimatori, arrivando in passato a sostenere che Mudryk avesse addirittura le qualità per poter vincere un giorno il Pallone d’Oro.

Il figliol prodigo completa una campagna acquisti faraonica

LONDRA, INGHILTERRA - 24 MAGGIO: Roberto De Zerbi, allenatore del Tottenham Hotspur, applaude i tifosi dopo che la squadra ha ottenuto la salvezza durante la partita di Premier League tra Tottenham Hotspur ed Everton al Tottenham Hotspur Stadium, il 24 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Il successivo trasferimento al Chelsea, arrivato nel gennaio 2023, non ha però prodotto i risultati sperati. Mudryk non è riuscito a esprimere con continuità tutto quel talento che aveva mostrato in Ucraina, prima che la sua carriera venisse ulteriormente complicata dalla lunga assenza. Ora arriva una seconda possibilità. E forse non esiste allenatore migliore di De Zerbi per provare a recuperare quel giocatore devastante visto allo Shakhtar.

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Il Tottenham rappresenta una nuova maglia, una nuova squadra e una nuova occasione, da non sprecare. Forse per il giocatore ucraino il treno che ferma nel North London è davvero l'ultimo della carriera per dimostrare di meritarsi il palcoscenico prestigioso della Premier League. Ennesima sfida anche per Roberto De Zerbi che con l'ex Chelsea ha chiuso una campagna acquisti faraonica.