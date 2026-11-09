Declan Rice ha raccontato un lato molto più personale della sua vita lontano dal campo. Il centrocampista dell'Arsenal, protagonista di una lunga intervista a British GQ, ha parlato del rapporto con i social network, delle difficoltà nel dormire dopo le partite serali e dell'enorme quantità di denaro che gira nel calcio. A 27 anni, il giocatore inglese ha raggiunto una posizione di assoluto rilievo, ma ha spiegato di non voler permettere alla fama e alla ricchezza di cambiare i suoi valori. Rice ha anche raccontato di aver abbandonato X, l'ex Twitter, tre anni fa dopo essere stato bersagliato dalla negatività online. Una scelta maturata anche alla luce degli attacchi ricevuti dalla compagna Lauren Fryer, che in passato era stata oggetto di pesanti commenti sui social. Oggi Rice preferisce tenere a distanza quel mondo e concentrarsi sulla famiglia, sul calcio e sulla crescita del figlio.

"Una cosa può rovinarti l'intera giornata"

Rice ha spiegato che il motivo per cui ha deciso di lasciare X è molto semplice:. Il centrocampista ha raccontato di non essere più tornato sull'applicazione dopo averla abbandonata tre anni fa. "Puoi avere una mattinata fantastica, poi leggi una cosa e ti rovina l'intera giornata". Per Rice, la capacità di ignorare il rumore esterno è diventata una delle sue qualità più importanti. Il giocatore ha vissuto in prima persona anche gli effetti più pesanti dei social, dopo che lui e la sua compagna sono stati bersagliati da commenti offensivi.

MONACO, GERMANIA - 21 OTTOBRE: Declan Rice dell'Arsenal reagisce durante la partita della terza giornata della fase a girone unico della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Bayern München e Arsenal FC, disputata alla Football Arena di Monaco il 21 ottobre 2026 a Monaco, in Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

L'inglese ha spiegato di essere particolarmente preoccupato per le generazioni più giovani. Secondo il centrocampista, i social possono avere un effetto negativo sui ragazzi e hanno contribuito a cambiare il modo in cui le persone interagiscono tra loro. Anche il suo rapporto con il telefono è però particolare. Durante l'intervista, Rice ha scoperto di aver trascorso circa 40 ore davanti allo schermo nella settimana precedente, quasi sei ore al giorno. Un dato che lo ha sorpreso, ma che non considera di per sé un problema.

Le notti insonni e il denaro: "Nel calcio è tutto ridicolo"

Un altro aspetto curioso raccontato da Rice riguarda il sonno.. L'adrenalina rimane alta per ore e il centrocampista ha raccontato di poter rimanere sveglio fino alle quattro del mattino. Quando non riesce a dormire, Rice accende la PlayStation e gioca con gli amici. Una situazione che, secondo lui, è abbastanza comune tra i calciatori professionisti. Il problema non è soltanto fisico: giocare a questi livelli significa anche avere la mente costantemente impegnata.

Rice ha poi affrontato un argomento molto diverso, ma altrettanto delicato: i soldi. Il centrocampista dell'Arsenal non ha nascosto la sua opinione sul livello economico raggiunto dal calcio moderno. "Il denaro che circola nel calcio è semplicemente ridicolo". Nonostante la grande disponibilità economica, Rice ha spiegato di voler trasmettere ai propri figli un rapporto sano con il denaro. Il suo obiettivo è evitare che crescano dando per scontato ciò che hanno e insegnare loro il valore del lavoro e delle cose. "Voglio insegnare ai miei figli dei valori, senza che vengano viziati. Voglio che lavorino e che capiscano il valore della vita e del denaro".

Caricamento post Instagram...

Rice non considera comunque la ricchezza qualcosa di negativo. Al contrario, riconosce che avere molti soldi permette di vivere con maggiore tranquillità e di poter fare cose che altrimenti sarebbero difficili. Ma, per il centrocampista dell'Arsenal, non rappresenta il traguardo della sua carriera. La sua priorità rimane quindi il calcio. E proprio in questa stagione il suo ruolo è cambiato:lo sta utilizzando più spesso da centrocampista centrale davanti alla difesa, una posizione che Rice considera particolarmente stimolante anche dal punto di vista mentale.