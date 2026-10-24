Preoccupa il bollettino medico di Bukayo Saka, uscito per infortunio durante il match di Champions League contro il Bayern Monaco. L'ala inglese è uscito dal campo dopo soli 10 minuti a seguito di un infortunio muscolare rimediato nell'immediatezza di un passaggio. Già in quel momento Mikel Arteta si era espresso in maniera molto preoccupata ai media dichiarando che fosse una notizia molto negativa.

Il calciatore inglese ha iniziato la sua stagione con 4 gol e 2 assist tra Premier League e Champions, adesso però dovrà fare i conti con l'ennesimo stop della sua carriera.

Arteta "Bukayo salta l'Everton servono nuovi accertamenti"

Una volta tornato a Londra, Arteta ha rilasciato queste parole direttamente ai canali ufficiali del club:

"Oggi pomeriggio dovrà fare un'altra risonanza magnetica poiché ha accumulato molto liquido". "Abbiamo bisogno di qualche altra scansione e del parere degli specialisti. Serve avere un po' di pazienza per poter dare una risposta definitiva".

"Quando un giocatore deve uscire dal campo camminando, fa fatica a muoversi senza provare dolore e ha una mobilità limitata, non sono buoni segnali. Quindi, ancora una volta, cerchiamo di essere pazienti in modo da poter fornire una valutazione definitiva e poi farvi sapere".

Alla domanda se i continui problemi fisici rischino di condizionare il modo di giocare di Saka, Mikel Arteta invita alla prudenza, distinguendo tra le diverse tipologie di infortunio.

"Non possiamo sapere cosa accadrà in futuro. Ci sono problemi muscolari, ma anche quelli legati ai tendini, che sono situazioni differenti. Non riguarda soltanto Bukayo: sono tanti i giocatori alle prese con difficoltà simili. Ne avevamo già discusso la scorsa stagione, quindi dobbiamo continuare a monitorare attentamente la situazione".

Bukayo Saka dell'Arsenal festeggia la rete del vantaggio della sua squadra con il compagno di squadra Declan Rice durante la partita di Premier League 2026/27 tra Aston Villa FC e Arsenal FC al Villa Park, il 31 agosto 2026 a Birmingham, Inghilterra. (Foto di Naomi Baker/Getty Images)

Nel frattempo, l'allenatore dell'Arsenal vuole che Saka continui a essere un punto di riferimento per i compagni anche durante il recupero. La sua presenza nello spogliatoio può infatti contribuire a mantenere alto il morale e a trasmettere la giusta energia al gruppo in vista dei prossimi impegni.

"Gli ho detto chiaramente di presentarsi al centro sportivo con il sorriso, tanta energia e la voglia di essere il primo a dare l'esempio. È esattamente ciò di cui la squadra ha bisogno. Non voglio che tutti gli girino intorno chiedendogli continuamente come sta, se si sente male o se va tutto bene: in questo momento non è quello che ci serve."

Arteta sottolinea l'importanza di reagire alle difficoltà senza lasciarsi condizionare dagli imprevisti. Sconfitte e infortuni fanno parte del percorso di una squadra e devono essere affrontati con la giusta mentalità, concentrandosi su ciò che è ancora possibile controllare.

"Nel nostro lavoro ci sono momenti positivi e negativi, sconfitte e problemi da superare. Non possiamo cambiare quello che è già successo, ma possiamo decidere come reagire. Da qui alla partita contro l'Everton dobbiamo restare uniti, trasmettere energia positiva e presentarci con lo spirito giusto per cercare di vincere."

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L'attenzione si sposta oraa Bukayo Saka nelle prossime settimane., chiamato a sostituirlo a metà primo tempo, risponde subito presente, offrendo una prestazione convincente e firmando il gol del vantaggio. Potrebbero aprirsi però nuove opportunità per, già protagonista nella vittoria per 2-0 contro l'Everton nella gara d'andata della scorsa stagione, quando trovò il suo primo gol con la maglia dell'Arsenal.

"È inevitabile tornare con la mente a quel momento e rivivere quella sensazione. È un ricordo che ci accompagna e credo che resterà legato a questo stadio ancora per molto, molto tempo. Max continua ad allenarsi e ogni volta che ha l'opportunità di giocare dimostra di essere un calciatore capace di incidere sulla partita. Per questo avrà sicuramente altri minuti a disposizione".