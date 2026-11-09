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Il weekend degli italiani all'estero

Continua a brillare la truppa degli italiani all'estero che si sta distinguendo in giro per il mondo tra nuove panchine, novità, reti ed assist. Ma non solo: con il campionato momentaneamente alle spalle, è nuovamente tempo di Nations League e molti sono stati inseriti ancora una volta nelle convocazioni del ct dell'Italia Roberto Mancini per gli impegni degli azzurri in Nations League. Presenti Donnarumma del Manchester City nonostante il momento in salita, Ahanor del Crystal Palace, Calafiori dell'Arsenal, Kayode del Brentford, Palestra del Chelsea, Doumbia dello Sporting CP, Tonali del Tottenham e Koleosho del Paris Fc. Non solo notizie positive ma, per alcuni è stato anche un weekend calcistico di ko e delusioni: insomma, scopriamo insieme tutto ciò che è successo negli ultimi giorni degli italiani all'estero!

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