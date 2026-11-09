Lionel Messi potrebbe tornare al Monumental a gennaio 2027, questa volta con la maglia dell'Inter Miami. L'ipotesi di un'amichevole contro il River Plate sta prendendo sempre più forma e nelle ultime ore è arrivata anche una conferma importante da parte di Kily González, allenatore della squadra statunitense. Dopo il pareggio per 3-3 contro Charlotte, il tecnico argentino ha infatti parlato della possibilità di affrontare il River durante la pre-season, spiegando di essere a conoscenza delle trattative tra i due club. La partita dovrebbe disputarsi nella seconda metà di gennaio a Buenos Aires, ma al momento non c'è ancora un annuncio ufficiale. Restano quindi alcuni dettagli da definire, anche se le parole di González lasciano intendere che l'accordo sia ormai vicino. Se l'amichevole verrà confermata, Messi tornerebbe così al Monumental pochi mesi dopo la sua ultima partita con la Nazionale argentina.

Kily González: "È quasi confermata"

Kily González ha parlato della possibile sfida con il River dopo il 3-3 dell'Inter Miami contro Charlotte. Il tecnico ha confermato di essere al corrente delle trattative e ha lasciato intendere che il. "Per me è quasi confermata questa situazione", ha spiegato González, sottolineando poi che si tratta di "una possibilità molto forte". L'allenatore ha anche chiarito che l'eventuale partita rientrerebbe nel programma di preparazione dell'Inter Miami per la nuova stagione. "È sempre bello affrontare squadre argentine, come in questo caso il River. Anche se c'è ancora molta strada da fare per arrivare a quel momento", ha aggiunto.

MEDELLIN, COLOMBIA - 31 GENNAIO: Lionel Messi dell'Inter Miami controlla la palla durante una partita amichevole tra l'Atlético Nacional e l'Inter Miami all'Estadio Atanasio Girardot il 31 gennaio 2026 a Medellin, Colombia. (Foto di Gabriel Aponte/Getty Images)

Il riferimento alla seconda metà di gennaio coincide con le indiscrezioni provenienti dall'Argentina. Secondo le informazioni raccolte da La Nación, l'incontro sarebbe addirittura previsto per il 19 gennaio 2027 al Monumental, ma questa data non è stata ancora annunciata ufficialmente dai due club. Il River mantiene infatti una posizione prudente e, nonostante le trattative siano considerate avanzate, bisognerà attendere la definizione degli ultimi dettagli prima di considerare l'amichevole ufficiale.

Messi tornerebbe al Monumental con l'Inter Miami

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