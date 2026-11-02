La Major League Soccer si prepara a una trasformazione importante del proprio calendario. Dal 2027 il massimo campionato nordamericano abbandonerà il tradizionale formato distribuito nello stesso anno solare per avvicinarsi a quello dei principali tornei europei. La stagione 2027/28 inizierà in estate e terminerà a maggio, con una pausa invernale durante il mese di gennaio. Prima del passaggio definitivo, le squadre disputeranno una competizione di transizione, la Sprint Season, destinata ad accompagnare il cambiamento e a determinare anche l'accesso a diverse competizioni nazionali e internazionali.

MLS, dal 2027 si giocherà da luglio a maggio

Il nuovo calendario punta a rendere la MLS più. L'allineamento con i principali campionati europei consentirà ai club statunitensi e canadesi di gestire meglio le finestre di mercato, soprattutto quella estiva, e di programmare gli acquisti in un periodo più favorevole. Un altro obiettivo, che nel formato attuale possono costringere le squadre a fare a meno di giocatori importanti durante la stagione.

La stagione 2027/28 partirà tra luglio e la seconda parte dell'estate e si concluderà con i playoff e la finale della MLS Cup nel maggio 2028. Il calendario comprenderà inoltre una pausa da metà dicembre ai primi di febbraio, senza partite di campionato nel mese di gennaio. La lega intende così conciliare l'allineamento internazionale con le esigenze climatiche e organizzative dei club, soprattutto nelle città in cui le temperature invernali possono rendere più complicato giocare in casa.

GUAYAQUIL, ECUADOR – 7 FEBBRAIO: I giocatori dell'Inter Miami e del Barcelona SC entrano in campo prima dell'amichevole tra Barcelona SC e Inter Miami allo stadio Monumental Isidro Romero Carbo, il 7 febbraio 2026 a Guayaquil, Ecuador. (Foto di Franklin Jacome/Getty Images)

Sprint Season, 14 partite e qualificazioni alle coppe

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Prima dell'avvio del nuovo formato, la MLS organizzerà una stagione di transizione tra febbraio e maggio 2027. La. Ogni club affronterà le avversarie della propria conference una volta, con sette incontri casalinghi e sette in trasferta. Il torneo servirà a mantenere l'attività agonistica durante il passaggio dal vecchio al nuovo calendario.I risultati avranno anche conseguenze sulle qualificazioni alle competizioni successive. La Sprint Season contribuirà infatti a determinare l'accesso alla, al Canadian Championship, alla Leagues Cup e alla Concacaf Champions Cup. Il cambiamento non riguarda quindi soltanto le date delle partite, ma anche la programmazione sportiva dei club e la gestione delle competizioni. Con il nuovo calendario, la MLS punta a rafforzare il proprio collegamento con il mercato globale e a dare maggiore visibilità alla fase decisiva del campionato.