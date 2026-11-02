Jude Bellingham supera Zinedine Zidane. Una frase che certamente dalle parti di Madrid assume un peso specifico importante, dato il calibro del giocatore francese e, soprattutto, il presente del club, con l'inglese protagonista dell'era 3.0 dei cosiddetti Galacticos. Andando a segno durante l'ultima partita di campionato contro il Racing Santander, Bellingham ha infatti raggiunto quota 50 gol con la maglia blanca, stracciando il record di 49 reti di Zizou, pur avendo disputato 73 partite in meno con il Real Madrid.

I blancos continuano a volare in Liga

Subito dopo la vittoria nel Clàsico al Camp Nou contro il Barcellona, Kylian Mbappé (autore della doppietta decisiva) ha chiesto continuità nei risultati e, a giudicare dalle ultime gare, sembra che la squadra abbia ascoltato il consiglio del centravanti francese. Nella giornata di ieri, 1 novembre, i blancos hanno infatti dominato il Sardinero di Santander con una magistrale prestazione, chiudendo in appena un tempo la pratica Racing. Prima il gol su rigore di Mbappé, poi la rete di Jude Bellingham e, infine, il 3-0 firmato Yan Diomande.

Un successo importante, che permette ai madrileni di risponde al 6-1 del Barcellona all'Alaves e al 2-0 dell'Atletico Madrid sul Levante. Attraverso questa schiacciante vittoria, la squadra di José Mourinho raccoglie la sua sesta vittoria consecutiva, nonché la nona nelle ultime dieci, portandosi a -1 dai colchoneros e a -3 dai blaugrana. Una vittoria decisiva per il morale e la classifica delle merengues, in attesa di poter eventualmente recuperare ulteriore terreno in classifica, aspettando il match tra Atleti e Barça al Metropolitano di domenica prossima.

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"We arrived at the tournament right at our LIMIT. I wouldn’t call it a miracle, but we struggled physically throughout the entire competition. Too many players came into the tournament… pic.twitter.com/u6fRZK8Xfu — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) October 27, 2026

Jude Bellingham supera Zinedine Zidane: 50 gol in 154 partite con il Real Madrid

Mbappé nella corsa al Jude Bellingham a far rischiarare il sole sul cielo del Bernabeu. La stella britannica, come accennato, ha ufficialmente collezionato 50 gol con la maglia del Real Madrid, superando il bottino di un'autentica leggenda del calcio francese come Zinedine Zidane, tuttavia, il dato che impressiona più di tutti sono il numero di partite. Mentre Zizou ha infatti raggiunto quota 49 gol in 227 partite, a Bellingham sono bastate 154 gare per toccare la cinquantesima rete con i blancos. Una statistica che testimonia il grande impatto dell'inglese, già a 4 gol in 11 sfide di campionato sotto la guida dello Special One. Prima di pensare alla prossima giornata, in una settimana particolarmente complicata per i blancos visto il secondo posto dinella corsa al Pallone d'Oro e il caso Cina collegato allo stesso attaccante, ci pensaa far rischiarare il sole sul cielo del Bernabeu. La stella britannica, come accennato, ha ufficialmente collezionato 50 gol con la maglia del Real Madrid, superando il bottino di un'autentica leggenda del calcio francese come, tuttavia, il dato che impressiona più di tutti sono il numero di partite. Mentre Zizou ha infatti raggiunto quota 49 gol in 227 partite, asono bastate 154 gare per toccare la cinquantesima rete con i blancos. Una statistica che testimonia il grande impatto dell'inglese, già a 4 gol in 11 sfide di campionato sotto la guida dello Special One.

SANTANDER, SPAGNA - 1° NOVEMBRE: Jude Bellingham del Real Madrid festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Racing Club de Santander e Real Madrid, disputata allo stadio El Sardinero il 1° novembre 2026 a Santander, in Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Arrivato con grandi aspettative, il n.5 dei blancos (lo stesso indossato da Zinedine Zidane) sta continuando a stupire tutti, sia in termini di prestazione che di risultati. E il paragone con una figura leggendaria come Zizou, non fa altro che aggiungere l'ennesimo suggestivo capitolo a un storia che, per il britannico atterrato a Madrid nel 2023, sembra ancora tutta da scrivere.