La nona giornata di Premier League regala sorprese, risultati pesanti e nuovi equilibri nella corsa al titolo. La copertina spetta all'Arsenal, che espugna Anfield battendo il Liverpool 1-0 e conquista il primato solitario in classifica.

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Premier League: l'Asenal sbanca Anfield, il City ipnotizzato dal Brighton, United a picco

A decidere la sfida è, servito daal 16'. I Gunners difendono il vantaggio con grande organizzazione, mentre i Reds faticano tremendamente in fase offensiva, senza riuscire a effettuare un tiro nello specchio della porta. Il risultato più sorprendente arriva però dall', dove ilsupera 1-0 ilgrazie alla rete di. Per la squadra di Maresca è la seconda sconfitta consecutiva in campionato, un campanello d'allarme che rischia di pesare nella lotta al vertice.

Non va meglio all'altra metà di Manchester. Lo United cade 2-0 a Stamford Bridge contro il Chelsea, complicando ulteriormente una stagione già difficile. I Blues conquistano tre punti fondamentali per le proprie ambizioni europee.

De Zerbi sorride ancora, notte fonda Sage, il Bournemouth non si ferma più

MANCHESTER, ENGLAND - OCTOBER 10: Roberto De Zerbi, Manager of Tottenham Hotspur, looks on during the Premier League 2026/27 match between Manchester United and Tottenham Hotspur at Old Trafford on October 10, 2026 in Manchester, England. (Photo by Alex Livesey/Getty Images)

Sorride invece il Tottenham che supera 2-0 il Crystal Palace, rimasto in inferiorità numerica dopo appena tredici minuti per l'espulsione di Mateta. Gli Spurs sfruttano l'occasione e rilanciano le proprie ambizioni, mentre le Eagles continuano a vivere un periodo complicato. Il Bournemouth conferma il proprio ottimo momento battendo 2-0 il Leeds, mentre il Brentford supera con lo stesso risultato il Nottingham Forest. Successo importante anche per il Coventry, vittorioso 3-1 contro il Sunderland.

Finiscono invece in parità Hull-Ipswich (2-2) e Aston Villa-Fulham (1-1), due sfide che completano un fine settimana ricco di emozioni. La giornata si chiuderà oggi con Newcastle-Everton, ma il verdetto principale è già arrivato: l'Arsenal manda un segnale fortissimo alle rivali. La corsa al titolo entra nel vivo, mentre Manchester City e Liverpool sono chiamati a reagire immediatamente