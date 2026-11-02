L'Angolo della Premier League: Arsenal prima della classe, capolavoro Brighton, lo United a picco. Confusione totale Crystal Palace, Bournemouth in ripresa
Manchester City-Brighton, nell'intervallo la corsa dei tifosi con le zucche!
La nona giornata di Premier League regala sorprese, risultati pesanti e nuovi equilibri nella corsa al titolo. La copertina spetta all'Arsenal, che espugna Anfield battendo il Liverpool 1-0 e conquista il primato solitario in classifica.
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Premier League: l'Asenal sbanca Anfield, il City ipnotizzato dal Brighton, United a piccoA decidere la sfida è Kai Havertz, servito da Declan Rice al 16'. I Gunners difendono il vantaggio con grande organizzazione, mentre i Reds faticano tremendamente in fase offensiva, senza riuscire a effettuare un tiro nello specchio della porta. Il risultato più sorprendente arriva però dall'Etihad Stadium, dove il Brighton supera 1-0 il Manchester City grazie alla rete di Yasin Ayari. Per la squadra di Maresca è la seconda sconfitta consecutiva in campionato, un campanello d'allarme che rischia di pesare nella lotta al vertice.
Non va meglio all'altra metà di Manchester. Lo United cade 2-0 a Stamford Bridge contro il Chelsea, complicando ulteriormente una stagione già difficile. I Blues conquistano tre punti fondamentali per le proprie ambizioni europee.
De Zerbi sorride ancora, notte fonda Sage, il Bournemouth non si ferma più
Sorride invece il Tottenham che supera 2-0 il Crystal Palace, rimasto in inferiorità numerica dopo appena tredici minuti per l'espulsione di Mateta. Gli Spurs sfruttano l'occasione e rilanciano le proprie ambizioni, mentre le Eagles continuano a vivere un periodo complicato. Il Bournemouth conferma il proprio ottimo momento battendo 2-0 il Leeds, mentre il Brentford supera con lo stesso risultato il Nottingham Forest. Successo importante anche per il Coventry, vittorioso 3-1 contro il Sunderland.
Finiscono invece in parità Hull-Ipswich (2-2) e Aston Villa-Fulham (1-1), due sfide che completano un fine settimana ricco di emozioni. La giornata si chiuderà oggi con Newcastle-Everton, ma il verdetto principale è già arrivato: l'Arsenal manda un segnale fortissimo alle rivali. La corsa al titolo entra nel vivo, mentre Manchester City e Liverpool sono chiamati a reagire immediatamente
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