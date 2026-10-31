L'incubo sembra non avere fine per il Manchester United, che incassa un'altra sconfitta e vede complicarsi ulteriormente una stagione già ricca di difficoltà. Il ko di Stamford Bridge contro il Chelsea alimenta i dubbi sul futuro di Michael Carrick, che continua a essere nell'occhio del ciclone dopo un'altra prestazione deludente dei Red Devils.

Il tecnico inglese, tuttavia, non sembra intenzionato a fare passi indietro e, nel corso della conferenza stampa post partita, ha analizzato il momento della squadra, sottolineando la necessità di reagire immediatamente e rispondendo anche alle domande sulla proprio futuro.

Le parole di Carrick: "Dobbiamo ripartire e ritrovare fiducia"

L'allenatore ha innanzitutto analizzato la prestazione contro il Chelsea, evidenziando la differenza tra i due tempi e le occasioni non sfruttate dai suoi giocatori: "All'intervallo avremmo potuto e probabilmente dovuto essere in vantaggio. Tutto stava andando come speravamo e avremmo potuto creare ancora più occasioni. Poi, però, nel secondo tempo non siamo riusciti a ripartire e la partita ha preso una piega completamente diversa. Abbiamo subito un gol in un modo evitabile, poi è arrivato il rigore e ci siamo ritrovati in grande difficoltà".

LONDRA, INGHILTERRA - 31 OTTOBRE: Michael Carrick, allenatore del Manchester United, applaude i tifosi al termine della partita di Premier League 2026/27 tra Chelsea FC e Manchester United, disputata allo Stamford Bridge il 31 ottobre 2026 a Londra, in Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Carrick non ha nascosto la propria preoccupazione per i risultati ottenuti nelle ultime settimane, sottolineando come la squadra debba trovare al più presto una soluzione per invertire la rotta: "Sappiamo di non aver conquistato abbastanza vittorie e siamo pienamente consapevoli del momento che stiamo attraversando. Dobbiamo lavorare per mantenere durante tutta la partita il livello che siamo riusciti a esprimere nel primo tempo".

Infine, il tecnico ha affrontato il tema del rapporto con i tifosi e delle aspettative legate alla guida del Manchester United, ribadendo l'importanza di reagire alle difficoltà e di non perdere di vista gli aspetti positivi: "Siamo un grande club e vogliamo vincere, proprio come i nostri tifosi si aspettano da noi. I sostenitori fanno tanti sacrifici per seguirci e sappiamo quanto sia importante dare loro soddisfazioni. Dobbiamo guardare avanti, ripartire da ciò che abbiamo fatto bene e cercare di ritrovare la strada giusta".

🚨 Michael Carrick when asked if he will be in charge against AS Roma: “I'm just looking forward to getting the boys ready for midweek now”. pic.twitter.com/6h9iam007h — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 31, 2026

A chi gli ha chiesto se sarà ancora sulla panchina dei Red Devils nel prossimo appuntamento contro la Roma, Carrick ha risposto senza esitazioni: "Mi aspetto di esserci".