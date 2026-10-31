La polemica tra Jamie Carragher e l'Aston Villa si arricchisce di un nuovo capitolo, con l'ex difensore del Liverpool che ha deciso di tornare sui propri passi e chiedere scusa dopo le forti reazioni del club e dei suoi tifosi alle dichiarazioni pronunciate durante il podcast Stick to Football. A far discutere erano state soprattutto le sue parole su Unai Emery, accostato alla panchina del Manchester United in un momento delicato per Michael Carrick, che avevano provocato la dura presa di posizione del presidente Nassef Sawiris, pronto a minacciare possibili azioni legali.

Di fronte alle polemiche, l'opinionista ha quindi scelto di intervenire pubblicamente per chiarire il senso delle proprie parole e porgere le proprie scuse alla società.

Carragher si scusa: "Le mie parole sono state sbagliate"

Tutto è nato durante una puntata del podcast Stick to Football, quandoha commentato la possibilità chelasciper approdare al. L'ex difensore delha sostenuto che lo spagnolo potrebbe essere tentato dall'opportunità di tornare alla guida di una grande squadra, rivolgendosi poi direttamente ai tifosi del club dicon parole provocatorie: "".

Le parole di Carragher hanno provocato l'immediata reazione dell'Aston Villa, con il presidente Nassef Sawiris che è intervenuto attraverso un comunicato ufficiale definendo inaccettabili le espressioni utilizzate dall'opinionista e annunciando la possibilità di intraprendere azioni legali, una presa di posizione netta per tutelare la società e i propri tifosi.

BASILEA, SVIZZERA - 11 DICEMBRE: Il proprietario dell'Aston Villa, Nassef Sawiris, osserva prima della partita della 6ª giornata della fase a girone unico della UEFA Europa League 2025/26 tra FC Basel 1893 e Aston Villa FC, disputata al St. Jakob-Park l'11 dicembre 2025 a Basilea, in Svizzera. (Foto di Daniela Porcelli/Getty Images)

A seguito delle polemiche, Carragher ha deciso di intervenire attraverso i propri canali social, riconoscendo di aver sbagliato nei toni utilizzati. Nel messaggio ha rivolto le proprie scuse alla società, alla proprietà e ai sostenitori: "Vorrei chiedere scusa all'Aston Villa, ai suoi proprietari e ai suoi tifosi. Il mio linguaggio è stato inappropriato e sbagliato".

Aston Villa's billionaire owners have seemingly pressured Jamie Carragher into issuing a public apology after he jokingly told Villa fans to 'F**K OFF'. 😭



Since when did a bit of harmless football banter become something that requires a formal apology?



What is the world coming… https://t.co/14oMV1jO0z pic.twitter.com/KqjsczvdcR — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) October 31, 2026

Carragher ha poi cercato di ridimensionare la polemica, precisando che le sue parole erano state pronunciate in tono ironico e porgendo le proprie scuse: "Era una battuta, ma capisco che non sia stata interpretata in questo modo". L'ex difensore del Liverpool ha infine ribadito la propria stima per Emery, definendolo "il miglior allenatore del campionato" e spiegando che, al posto del Manchester United, prenderebbe in considerazione il suo ingaggio.