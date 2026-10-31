Quello che sta per arrivare non sarà un week-end come tutti gli altri per gli appassionati di calcio argentino. Alla Bombonera è tutto pronto per l'ultimo capitolo del Superclasico, l'appuntamento più atteso del Torneo Clausura, in programma domenica 1° novembre 2026 alle ore 19.00 italiane. Il Boca Juniors, guidato da Rodolfo Arruabarrena e in testa al gruppo A, attende il River Plate di Leonardo Ponzio, che si presenta in ottima forma e con quattro vittorie nelle ultime cinque partite. Ma dovranno vincere anche domenica, se vorranno qualificarsi ai playoff del Clausura.

Quando Xeneizes e Millonarios si scontrano, Buenos Aires si ferma: la rivalità calcistica esce dal campo e invade la città, con le strade che si tingono di bianco e rosso o blu e oro, mentre sugli spalti ribolle il tifo delle barras. Si potrebbe dire, senza temere di esagerare, che si tratti della partita più sentita al mondo. Che, inevitabilmente, si gioca anche sugli schermi degli cellulari, tra follower, like e visualizzazioni.

Abbiamo curiosato tra i profili dei Boquenses e della Banda, per scoprire chi è il calciatore più virale, chi il più seguito e, soprattutto, chi vince sui social tra Boca e River.

Boca Juniors-River Plate: Paredes contro Otamendi

Per riscaldarci, iniziamo confrontando i profili ufficiali delle due contendenti. Ad avere la meglio in questo testa a testa sono: i loro follower sono, contro idi supporter dei. Si tratta di numeri che fanno rumore, e che non hanno nulla da invidiare a quelli dei grandi club europei. Per renderci conto delle reali dimensioni del supporto (anche virtuale) di queste due squadre, basti pensare che la città di Buenos Aires conta "solo" 3,12 milioni di abitanti.

Nicolas Otamendi festeggia dopo aver messo a segno il terzo calcio di rigore durante una partita di seconda tappa della Copa CONMEBOL Sudamericana 2026 di 16 tra River Plate e Independiente Santa Fe all'Estadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti il ​​26 agosto 2026 a Buenos Aires. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Ma passiamo ai giocatori, con due vecchie conoscenze del calcio europeo, nonché campioni del mondo: per i padroni di casa c'è Leandro Paredes, gli ospiti rispondono con Nicolas Otamendi. A livello di numeri, la spunta il capitano azul y oro: occhi blu, molti tatuaggi e una bella famiglia numerosa, i follower dell'ex Roma sono 15,7 milioni, tra i 631 profili seguiti ci sono tanti nomi noti del pallone nostrano: Edoardo Bove, Lautaro Martinez, Lele Adani e Manu Koné. I suoi post, più di 2200, lo vedono soprattutto in campo, con la maglia del suo club o con quella albiceleste, ma non mancano degli scatti insieme alla compagna Camila Galante e ai loro bambini, spesso mentre si divertono in vacanza o durante una grigliata in giardino.

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Tutti gli uomini del Superclasico: Merentiel e Flores vs Correa e Andrada

Miguel Merentiel festeggia il secondo gol della sua squadra durante la semifinale di seconda tappa della Copa CONMEBOL Sudamericana 2026 tra Vasco da Gama e Boca Juniors allo stadio Sao Januario il 20 ottobre 2026 a Rio de Janeiro. (Foto di Wagner Meier/Getty Images)

Per il River, invece, c'è. I suoi follower sono, e il suo feed è praticamente speculare. Nei suoi post, circa 2500, prevalgono il bianco e il rosso della Banda, le uniche eccezioni sono gli sprazzi di albiceleste e le foto dedicate ai suoi affetti, come ad esempio il recente post con i genitori. Osservando i quasi 400 profili seguiti, fanno parte della lista Kylie e Kendall Jenner e Kim Kardashian, ma anche Vincent Kompany e Juan Sebastian Veron.

E ora passiamo agli altri protagonisti della gara. I padroni di casa schierano Miguel Merentiel, l'uruguaiano e punta centrale del Boca, recentemente immortalato mentre si dava da fare alla griglia in un post di Paredes. Un milione di follower per lui, tra i profili seguiti c'è quello di Milton Gimenez, Federico Valverde e Paulo Dybala. A difendere il forte c'è anche il giovane Leonel Flores, 19 anni, baricentro basso e 954 mila follower, un numero sicuramente destinato a salire. Tra i profili che segue, di nuovo Lautaro ma anche Nico Paz, da buon argentino.

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Boca-Rivers, chi vince la sfida dei social?

Leonel Flores del Boca Juniors festeggia con il compagno di squadra Leandro Paredes dopo aver segnato il secondo gol della squadra durante una partita del Torneo Clausura Mercado Libre 2026 tra Boca Juniors e Union all'Estadio Alberto J. Armando il 2 ottobre 2026 a Buenos Aires. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Gli ospiti rispondono con, rosarino come Leo Messi e leggenda dell'Atletico Madrid, a quota, e un feed tutto dedicato alle sue due grandi passioni: il calcio e le figlie. Tra i suoi 600 seguiti, ci sono Franco Mastrantuono, Marcos Llorente e... Leandro Paredes. Infine, coetaneo di Flores ma mediano di centrocampo, c'ècon i suoi quasie un futuro ancora tutto da scrivere. Tra i suoi following, Juan Pablo Pochettino.

Ma chi si porta a casa la versione virtuale del Superclasico? Se in campo ci aspettiamo una sfida equilibrata, per quanto riguarda Instagram abbiamo già un verdetto. I tre punti vanno al River Plate, ma il primo posto è tutto di Leandro Paredes, con i suoi 15,7 milioni di follower. Segue, per il River, Nicolas Otamendi con i suoi 10,3 milioni, terzo posto per Angel Correa, a 2,8 milioni.