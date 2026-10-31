Neanche il tempo di celebrare il vincitore, che il Pallone d’Oro finisce subito al centro di un caso che rischia di sollevare interrogativi sulla trasparenza di uno dei premi più attesi del calcio mondiale. A far scattare l'allarme sono state alcune scommesse, effettuate prima della cerimonia di premiazione del 2026 sulla piattaforma Polymarket, che avrebbero permesso a dodici account di indovinare l'intera classifica dei primi cinque candidati. Un flusso decisamente insolito, che avrebbero generato vincite complessive vicine alle 149mila sterline. France Football avrebbe infatti avviato un'indagine interna, coinvolgendo anche la polizia francese, per verificare l'eventuale presenza di una talpa o di una fuga di informazioni prima dell'annuncio ufficiale.

Pallone d'Oro, account sospetti e puntate anomale: cosa sta succedendo

Al centro della vicenda ci sonoregistrati su Polymarket, piattaforma statunitense che consente agli utenti di investire su diversi scenari attraverso contratti legati alle criptovalute. Come ricostruito anche dal quotidiano britannico The Guardian, gli account sarebbero stati creati tra il primo e il 20 ottobre, concentrando le proprie operazioni proprio sui mercati relativi al Pallone d'Oro

Complessivamente, sarebbero stati movimentati oltre 264mila dollari. A rendere particolarmente sospetto il comportamento degli scommettitori sono alcuni dettagli: sette account non avrebbero mai partecipato ad altri mercati, mentre sei avrebbero effettuato la prima puntata appena quindici minuti dopo la registrazione. Le previsioni, inoltre, non si sarebbero limitate a individuare il vincitore, Harry Kane, ma avrebbero anticipato anche l'esatta posizione degli altri quattro classificati: Kylian Mbappé secondo, Lamine Yamal terzo, Rodri quarto e Lionel Messi quinto.

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Un altro elemento significativo riguarda il percorso seguito dal denaro. Gli analisti di Upside, la testata francese che ha ricostruito la vicenda, sarebbero riusciti a tracciare alcunifino a una piattaforma francese. Quest'ultima, dopo aver ricevuto gli indirizzi dei portafogli digitali e i dettagli delle transazioni, avrebbe confermato di aver identificatoutilizzati per finanziare le puntate. L'identità della persona non è stata resa pubblica e non è ancora stato possibile stabilire eventuali collegamenti con gli altri profili. Le informazioni raccolte sono state trasmesse a, che ha deciso di rivolgersi alle autorità francesi per approfondire la questione.

LONDRA, INGHILTERRA - 26 OTTOBRE: Herbert Hainer, Katie Goodland, Harry Kane e un ospite partecipano alla 70ª cerimonia del Pallone d'Oro presso il Palladium Theatre, il 26 ottobre 2026 a Londra, in Inghilterra. (Foto di Gareth Cattermole/Getty Images)

Prima della cerimonia, l'organizzazione aveva assicurato che soltanto un numero ristretto di persone fosse a conoscenza del nome del vincitore. Una precauzione fondamentale per tutelare la credibilità del riconoscimento, soprattutto in un contesto nel quale i mercati predittivi consentono di investire somme importanti anche su dettagli molto specifici del risultato. Come ricordato dall'ex direttore di France Football, Pascal Ferré, la segretezza può essere garantita soltanto limitando il più possibile il numero di persone informate.

Al momento, tuttavia, non esistono prove definitive di un illecito né responsabilità accertate a carico degli account coinvolti. Resta da capire se si sia trattato di una straordinaria coincidenza oppure se qualcuno abbia effettivamente avuto accesso in anticipo a informazioni confidenziali. Una risposta che potrebbe avere conseguenze non soltanto sull'immagine del Pallone d'Oro, ma anche sulle procedure di sicurezza che regolano uno degli appuntamenti più importanti del calcio internazionale.